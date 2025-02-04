"Чарівний ангел": Демі Мур привітала доньку з 31-річчям і показала зворушливі сімейні кадри

Таллула Вілліс відзначає 31-річчя Усі фото з Instagram

Голлівудська акторка Демі Мур привітала з днем народження свою молодшу доньку Таллулу Вілліс.

У своєму Instagram зірка опублікувала архівні фото, на яких зображена маленька Таллула, та поділилася теплими словами на честь її 31-річчя.

"Моїй дівчинці сьогодні 31! З днем народження, мій милий чарівний ангел. Люблю тебе аж до неба", — написала Мур у своєму пості.

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Таллула - наймолодша з трьох доньок Мур і Вілліса

62-річна Демі також показала спільні спогади з донькою та радісні сімейні прогулянки.

Брюс Вілліс обожнює своїх дівчаток

Мур із дочкою і її нареченим

Таллула Вілліс — наймолодша донька Демі Мур і актора Брюса Вілліса, яка народилася у шлюбі зіркової пари, що тривав із 1987 по 2000 рік. Разом із сестрами Румер і Скаут вона виросла у творчій родині, що надихнуло її спробувати себе в арт-проєктах та дизайні одягу.

Сім'я є важливою частиною життя Таллули. Вона часто ділиться спільними фото з батьками й сестрами, зворушуючи підписників теплими родинними моментами.

Ніколи не можна забувати про розваги

Нагадаємо, нещодавно дівчині зробив пропозицію її коханий Джастін Ейс.

Як відомо, Таллула має психічний розлад, через який раніше завдавала шкоди своєму обличчю. Раніше вона також страждала на анорексію — її вага знижувалася до 38 кг. Уже в дорослому віці в неї діагностували аутизм.