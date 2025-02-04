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"Чарівний ангел": Демі Мур привітала доньку з 31-річчям і показала зворушливі сімейні кадри

Карина Тімкова 4 лютого, 18:00
Донька Демі Мур святкує день народження

Таллула Вілліс відзначає 31-річчя

Усі фото з Instagram

Голлівудська акторка Демі Мур привітала з днем народження свою молодшу доньку Таллулу Вілліс.

У своєму Instagram зірка опублікувала архівні фото, на яких зображена маленька Таллула, та поділилася теплими словами на честь її 31-річчя.

"Моїй дівчинці сьогодні 31! З днем народження, мій милий чарівний ангел. Люблю тебе аж до неба", написала Мур у своєму пості.


Демі Мур у молодості з новонародженою дочкою

Демі згадала часи, коли її донька тільки народилась

Донька Демі Мур у дитинстві

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62-річна Демі також показала спільні спогади з донькою та радісні сімейні прогулянки.

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Мур із дочкою і її нареченим

Таллула Вілліс — наймолодша донька Демі Мур і актора Брюса Вілліса, яка народилася у шлюбі зіркової пари, що тривав із 1987 по 2000 рік. Разом із сестрами Румер і Скаут вона виросла у творчій родині, що надихнуло її спробувати себе в арт-проєктах та дизайні одягу.

Сім'я є важливою частиною життя Таллули. Вона часто ділиться спільними фото з батьками й сестрами, зворушуючи підписників теплими родинними моментами.

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Нагадаємо, нещодавно дівчині зробив пропозицію її коханий Джастін Ейс.

Як відомо, Таллула має психічний розлад, через який раніше завдавала шкоди своєму обличчю. Раніше вона також страждала на анорексію — її вага знижувалася до 38 кг. Уже в дорослому віці в неї діагностували аутизм.

Брюс Вілліс демі мур
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