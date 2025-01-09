Наркозалежність, зґвалтування, три шлюби та "Золотий глобус": через що пройшла і чим живе Демі Мур зараз

Фільм "Субстанція" з Демі Мур у головній ролі зчинив справжній фурор у 2024 році. Та не лише його проблематика, котра є актуальною як ніколи, має ключове значення. Демі Мур – одна з високооплачуваних актрис 90-х, яка пішла у забуття у 21 столітті. Цей фільм – ковток свіжого повітря для акторки, а "Золотий глобус" тому підтвердження.

Її творчий шлях сповнений болю, залежностей, злетів та неприйняття у "високому" кіно. Яке було дитинство актриси? Що відомо про її особисте життя? Та як вона тріумфально повернулася в кіно після років забуття? Читайте далі.

Зґвалтоване дитинство

Біографія Демі Мур, майбутньої зірки та ікони стилю, сповнена трагічних подій. Актриса Демі Джин Ґайнс народилася 11 листопада 1962 року в Розвелл, Нью-Мексико, США. Її дитинство важко назвати щасливим. Батьки Мур страждали на алкоголізм і постійно переїжджали з сім'єю через всю країну, випереджаючи колекторів.

Демі розповідала, що їй було 12 років, коли мати вперше спробувала накласти на себе руки. Озираючись назад, Мур називала це "моментом, який змінив її життя" і став кінцем її дитинства.

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Мур багато через що пройшла, але змогла зберегти любов до життя та професії і досягти успіху у 62 Фото з Instagram

Після розлучення батьків, дівчинка жила разом зі своєю неврівноваженою матір'ю, котра брала її з собою в бари, щоб привернути до неї увагу дорослих чоловіків.

Коли Демі було 15, вона якось прийшла додому і побачила знайомого старшого чоловіка, який був у їхній квартирі з ключем. Він зґвалтував дівчинку і запитав, як це – "бути повією", яку продала її мати "за 500 доларів".

Невідомо, чи була дійсно угода між матір’ю та цим чоловіком. Сама акторка "в глибині душі думає, що ні".

Перші ролі та н аркозалежність

Трошки пізніше, після епізоду зі зґвалтуванням, Демі Мур кидає школу та без жодної підготовки вирушає будувати акторську кар’єру. Акторка вважала, що її "впевненість" походила від фаталізму та думки про те, що їй просто нічого втрачати.

Мур отримала свою першу щасливу роль у 19 років у фільмі "Головний госпіталь". Акторку тоді охопив синдром "самозванця", а постійне відчуття того, що вона "влізла не в свої справи" призвело до зловживання алкоголем та наркотиками.

Демі Мур у фільмі "Вогні святого Ельма", 1985 рік Фото Getty Images

Іронічно, що у 1984 році Демі Мур віддали роль відчайдушної тусовщиці у фільмі "Вогні святого Ельма". Проте перед зйомками продюсер і режисер наполягли на тому, щоб вона пройшла курс реабілітації від алко та наркозалежності. Мур називає це "найкращим подарунком, який вони зробили".

Відтоді Демі присвятила себе тверезості, і її обіцянка тривала майже 20 років, поки їй не виповнилося 40 і вона не вийшла заміж за Ештона Кутчера. Але про це пізніше.

Фредді Мур

Демі Мур отримала своє прізвище від першого чоловіка, Фредді Мура, назавжди забувши про своє дівоче прізвище Ґайнс. Фредді був рок-музикантом і на 12 років старший за 17-річну Демі. Їхнє весілля відбулося у 1980 році, а стосунки продовжилися до 1983 року.

У своїх мемуарах 2019 року 62-річна Мур зізналася, що зрадила Фредді в ніч їхнього весілля, що, як вона пізніше вважала, було вираженням її сумнівів щодо стосунків.

Демі з першим чоловіком Фредді Муром, від якого їй дісталося прізвище на все життя Фото Getty Images

"У ніч перед нашим весіллям, замість того, щоб працювати над своїми обітницями, я дзвонила хлопцеві, якого зустріла на знімальному майданчику. Я втекла з власного дівич-вечора і пішла до нього додому", – зізнавалася актриса в книзі.

Майбутня зірка не могла змиритися з тим, що їй треба буде провести решту свого життя з Фредді Муром. Демі не вистачало моральних сил розірвати шлюб, проте вона могла його таким чином саботувати. Врешті решт, пара розійшлася через 3 роки шлюбу.

Брюс Вілліс

Брюс Вілліс і Демі Мур познайомилися у 1987 році на прем’єрі фільму "Стеження", у якому головну роль грав Еміліо Еставес, тодішній наречений актриси.

Демі і Брюс у 1987 році на Emmy Awards Фото Getty Images

Це було кохання з першого погляду. Заради Вілліса Мур кинула нареченого, і у цьому ж році зіркова пара одружилася. Їхня перша церемонія відбулася в Лас-Вегасі.

"Ми підходили до гральних столів, коли Брюс сказав: "Думаю, нам варто одружитися". Ми жартували про це під час польоту туди, але раптом мені здалося, що він не жартує", – згадувала актриса у своїх мемуарах.

Через місяць відбулася друга церемонія, на якій вже були присутні родичі та друзі акторів.У шлюбі народилися троє доньок: 36-річна Румер, 33-річна Скаут і 30-річна Таллула.

У шлюбі з Брюсом Демі народила трьох доньок Фото з Instagram

Вілліс та Мур були іконічною парою Голлівуду і жили під наглядом папараці. В ЗМІ постійно з’являлися різноманітні "жовті" статті про те, що вони зраджують одне одного, сваряться і майже не бачаться. Демі приписували роман з Леонардо Ді Капріо, а Брюсу – з Лів Тайлер. Жодна з чуток не виявилася правдивою, проте постійний тиск, щільні графіки та життя "під лупою" врешті решт зробили свою справу. У 1998 році пара оголосила, що розлучається.

Демі досі дуже підтримує свого екса та дружить з його чинною дружиною Еммою Фото Getty Images

Вілліс та Мур розійшлися мирно та залишилися в дружніх стосунках. Діти були і залишаються основним пріоритетом зіркової пари. І до сьогодні, коли світу стало відомо про деменцію Брюса – Мур з дітьми намагаються бути поряд і підтримувати його.

Демі і Брюс змогли зберегти чудові близькі стосунки Фото з Instagram

Найбагатша актриса 90-х та сексизм

У 90-х роках фільми з Демі Мур виходили один за одним. Подолавши кокаїнову залежність, Демі пережила кілька невдалих кінопроектів, перш ніж "Привид" 1990 року приніс їй світову славу. Епізод, в якому Демі Мур і Патрік Свейзі кохаються під час ліпки з глини, увійшов в історію кіно та зробив актрису однією з найпопулярніших зірок Голлівуду.

Культова сцена з фільму "Привид" Фото Getty Images

Флірт Демі з ризикованими ролями набрав обертів у таких сексуально забарвлених фільмах, як "Червона літера", "Розкриття" та "Непристойна пропозиція", а кульмінацією став розкритикований критиками "Стриптиз". Ці фільми зробили її першою жінкою, яка заробила понад 10 мільйонів доларів, що вплинуло на кіносферу. Завдяки Демі Мур змінилися правила гри – тепер жінка могла заробляти стільки ж, скільки й колеги чоловіки.

На прем'єру фільму "Стриптиз" у Нью-Йорку Мур прийшла вже голомоза. Як відомо, волосся актриса поголила для ролі у фільмі "Солдат Джейн". Фото Getty Images

Актриса славилася своєю відкритістю та харизмою. Вагітна Демі Мур знялася оголеною для обкладинки журналу "Vanity Fair", що спричинило скандал і фурор.

А коли критики стверджували, що більш відверті сцени у "Стриптизі" за неї виконував двійник, характерно відверта зірка спростувала їх, виконавши широко обговорювану сцену в прямому ефірі "Пізнього шоу з Девідом Леттерманом".

"Існує думка, що якщо ти роздягаєшся, значить, у тебе якісь розпусні моральні принципи. У нашому суспільстві досі існує негативне ставлення до жінок, які використовують вроджену силу - свою жіночу сутність", – ділилася актриса.

Ештон Кутчер

Демі Мур і Ештон Кутчер познайомилася у 2003 році на званій вечері. А вже через 2 роки вони одружилися. У своїх мемуарах Мур писала, що життя з Кутчером було схоже на "перезавантаження", мовляв, "я могла повернутися в минуле і відчути, як це – бути молодою".

Колишнє подружжя пережило кілька складних моментів у шлюбі, зокрема втрату вагітності. У 2019 році в інтерв'ю Мур розповіла про те, що пережила викидень на шостому місяці.

"Я навіть не можу повністю передати словами, наскільки я була розгубленою, порожньою, відчайдушною, розгубленою. Я дійсно втратила з поля зору все, що було прямо переді мною, а саме сім'ю, яку я мала", – ділилася актриса.

Пізніше Кутчер і сам визнав, що у шлюбі з Мур поводився не найкращим чином Фото Getty Images

Діти Демі Мур, зокрема Таллула, перестали розмовляти з нею аж на 3 роки, через її співзалежність з Кутчером та проблеми з алкоголем. Вони відчували себе покинутими через те, що Демі пірнула у ці стосунки з головою і перестала приділяти час їм.

Були також звинувачення в зраді, які пізніше чоловік Демі Мур підтвердив.

"Я знала, що вона не бреше. Він одразу ж це визнав", – писала Мур про жінку, яка стверджувала в таблоїдах, що спала з Кутчером.

Вони розійшлися у 2011 році, а їхнє розлучення було остаточно оформлене у 2013 році.

У 2012 році Демі Мур звернулася за допомогою в реабілітаційний центр і відтоді не вживає алкоголь.

Тріумфальне повернення в кіно

Новий фільм з Демі Мур "Субстанція" став сенсацією у 2024 році. В цій картині актриса зіграла забуту кінозірку, якій виповнюється 50 років і її звільняє директор-сексист. Героїня Демі Елізабет не планує з цим миритися та згоджується випити "субстастанцію", яка ділить її клітини і таким чином породжує нову молоду версію її. Молоду версію у фільмі зіграла актриса Маргарет Куеллі.

За цю роль Демі Мур отримала винагороду "Золотий глобус", а її промова на церемонії розлетілася світом. У ній вона поділилася тим, що один режисер назвав її "поп-корн актрисою", котра може не сподіватися на визнання у світі "великого" кіно. Актриса додала, що вона вірила в це і не вважала, що колись отримує винагороду типу "Глобуса".

Ба більше, актриса буде, за прогнозами, номінована на "Оскар" та інші високі кіношні винагороди.

У 90-х роках Демі Мур хоч і була однією з найбільш оплачуваних актрис, проте стикалася з постійним сексизмом та знущаннями з боку кінокритиків. Проте, її шлях – це приклад та натхнення для багатьох жінок у світі. Приклад того, що, як не банально, треба вірити в себе і що визнання може прийти і в 62 роки, як у випадку з Демі.