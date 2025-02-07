"Є життя після розлучення": Мур розповіла про свої стосунки з Віллісом

Голлівудська актриса Демі Мур розповіла про спілкування зі своїм колишнім чоловіком, американським актором Брюсом Віллісом.

В інтерв’ю Variety 62-річна зірка зазначила, що, попри розлучення, вони залишаються родиною та підтримують теплі стосунки.

"Для мене це ніколи не було питанням. Я приходжу до нього, тому що це те, що ти робиш для людей, яких любиш. Ми завжди будемо сім'єю, просто в іншій формі. Я сподіваюся, що це надихне інших побачити, що є можливість спілкування після розриву. Є життя після розлучення. Існує спосіб спільного виховання дітей з любов'ю", — відверто розповіла Мур.

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Колишнє подружжя, але все ще родина Фото з Instagram

Демі Мур і Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік і мають трьох спільних дочок: Румер, Скаут і Таллулу. Після розлучення вони зберегли дружні взаємини, а останніми роками Демі залишається важливою частиною життя ексчоловіка, особливо з огляду на стан його здоров’я.

Як відомо, у 2022 році у Вілліса діагностували афазію, а згодом лікарі виявили, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. Через хворобу актор змушений був завершити кар’єру, оскільки втратив здатність запам’ятовувати текст зі сценаріїв. Пізніше недуга позначилася і на мовленні Брюса.

Сьогодні про нього піклуються найближчі люди: дружина Емма Хемінг, доньки та Демі Мур, яка регулярно з ним бачиться.

Демі щотижня відвідує Брюса Фото з Instagram

За словами Емми, попри серйозні труднощі з пам’яттю, у житті 69-річного Вілліса ще є моменти радості. Родина прагне зробити все можливе, щоб підтримати його.

Нагадаємо, цього місяця Демі Мур привітала свою молодшу доньку від Вілліса з 31-річчям і показала особливі сімейні кадри.