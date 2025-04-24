Рідкісний вихід: Редкліфф із мамою свого сина пообіймалися на бродвейському хіднику

Британський актор Деніел Редкліфф у компанії своєї нареченої Ерін Дарк подивився бродвейський мюзикл у Нью-Йорку.

Для заходу 35-річна зірка "Гаррі Поттера" вдягнув сірий костюм та жовто-зелену сорочку, а його обраниця зупинилася на кремовій максісукні з квітковим принтом.

Папараці зазнімкували момент, коли Деніел ніжно обіймав 40-річну Ерін, яка, до речі, теж займається акторством.

Редкліфф пригорнув маму своєї дитини на червоному хіднику Фото Getty Images

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Як відомо, закохані познайомилися у 2012-му на спільних зйомках. Вже у 2017-му пара заручилась, але весілля поки не було. Весною 2023 року в них народився син. А до цього актор зізнавався, чому хоче дітей.

Зазначимо, Редкліфф і Дарк не часто з'являються на світських заходах, але минулого року вони разом відвідали вручення премії Emmy.

Не так давно ТаблоID розповідав, як склалася доля Дені після ролі у фільмах про Гаррі Поттера.