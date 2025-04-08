Редкліфф, Калкін, Лохан та інші діти-актори, яких зламала популярність: як склалася їхня доля. ФОТО

Діти-зірки часто підкорюють серця глядачів своїм талантом і харизмою на екрані. Проте тиск слави та виклики, пов'язані з дорослішанням на очах громадськості, можуть зашкодити навіть найуспішнішим молодим акторам.

ТаблоID вирішив розповісти історії зірок, які з дитинства здобули популярність, але потрапили під негативний вплив індустрії.

Маколей Калкін

44-річний Маколей Калкін – один з найуспішніших дитячих акторів усіх часів. Маколей, найбільш відомий як Кевін з різдвяного хіта "Сам удома", став миттєвою сенсацією на початку 90-х.

На жаль, злет слави Калкіна супроводжувався складнощами в його особистому житті. Так, чимало скандалів вирувало навколо Маколея і його батька, котрий був менеджером юного актора. Зараз вони з ним узагалі не спілкуються.

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Наприкінці 90-х кар'єра Калкіна пішла на спад, і він зробив перерву в акторській діяльності, щоб зосередитися на особистому житті. У 2004 році стало відомо, що актор зловживає психоактивними речовинами. На щастя, йому вдалося побороти залежність.

Сьогодні Калкін вже багато років не вживає алкоголь та наркотики і почав повертатися до Голлівуду. Він залишається іконою попкультури, балансує між пародіюванням своїх старих проектів, типу "Один у дома", а також занурюється у нові – як серіал "Американська історія жахів".

Маколей також знайшов кохання з колишньою дитячою зіркою Брендою Сонг, яка знімалася в багатьох ситкомах на каналі Disney. Щаслива пара виховує двох синів – Дакоту і Карсона.

Разом з Брендою актор знайшов спокій Фото @richardkernstudio

Ліндсей Лохан

Ліндсей Лохан вперше завоювала прихильність глядачів в 11-річному віці, зігравши роль близнючок Енні та Хеллі у фільмі-хіті 1998 року "Пастка для батьків".

Після участі у фільмі популярність Ліндсей злетіла до небес. Актриса зіграла у чималій кількості успішних фільмів, включно з "Чумова п'ятниця" (2003) та "Круті дівчата" (2004).

У портфоліо Ліндсей було багато успішних проєктів Фото Getty Images

Однак тиск індустрії все ж "наздогнав" Лохан. У 2007 році актриса потрапила в заголовки газет, коли її заарештували за зберігання кокаїну і водіння в нетверезому стані.

Пізніше, під час інтерв'ю з Опрою Вінфрі акторка зізналася, що вживала кокаїн, а також про свою залежність від алкоголю.

Ліндсей проходила реабілітацію понад 6 разів, потрапила у вʼязницю за порушення умов випробувального терміну та постійно була під прицілом папараці.

Пізніше Ліндсей Лохан зникла з радарів та перестала вести публічний спосіб життя.

У 2019 з'явилася знову як власниця бізнесу і стверджувала, що перебуває на стадії одужання. Пізніше Лохан почала зʼявлятися на великих екранах у стрічках "Незабутнє Різдво", "Ірландське бажання" та "Наша маленька таємниця". У 2023 році Ліндсей народила первістка, сина Луая, від свого чоловіка, фінансиста Бадера Шамаса.

Ліндсей Лохан знову сяє у медіа Фото з Instagram

Аманда Байнс

Актриса Аманда Байнс була іконою підліткових фільмів. Популярність прийшла зролями у "Вона - хлопець", "Чого хоче дівчинка", а також після власного серіалу "Шоу Аманди".

Аманда була справжньою зіркою Фото Getty Images

Вже у віці 16 років Байнс почала курити марихуану і "поринати" у світ більш важких наркотиків. Наркозалежність актриси почала набирати обертів, і навіть під час зйомок у фільмах Аманда могла бути "під кайфом".

Акторка розповідала, що "дуже захопилася вживанням наркотиків, і це стало справді темним, сумним світом".

Байнс боролася зі зловживанням психоактивними речовинами та психічними захворюваннями та вирішила покинути акторство. Її останнім фільмом став "Легковажна Я" з Еммою Стоун у 2010 році. А вже у 2013 році зірку заарештували за звинуваченнями у вживанні наркотиків.

Сьогодні Аманду не впізнати Скрін з Instagram Amanda Bynes

До 2022 року Аманда Байнс знаходилася під опікою своїх батьків. Сьогодні вона намагається вести здоровий спосіб життя і ділиться цим у своєму Instagram. Проте останнім часом публікує загадкові відео. Наприклад, 13 березня показалася у кімнаті, схожій на готельний номер, і безвиразно дивилася в камеру. Пост не містив підпису або контексту, але пізніше Байнс включила це відео в основну рубрику свого акаунту під назвою "ГОТЕЛЬ".

Amanda Bynes looks beautiful in recently posted video via Instagram Stories! 🖤 pic.twitter.com/UumVxAn7pN — AmandaCrave (@AmandaCravee) March 13, 2025

Дрю Беррімор

50-річна зірка "Ангели Чарлі" Дрю Беррімор – один з хрестоматійних прикладів дітей-зірок, які надто швидко подорослішали.

Вперше Дрю знялася у фільмі "Інопланетянин", коли їй було лише 6 років, а вже у свої 8 акторка тусувалася з мамою в нічних клубах п'ять днів на тиждень.

Вже змалечку Дрю гуляла як доросла Фото Rex

Список її шкідливих звичок поповнився після того, як батьки розлучилися, коли їй було 9 років. А вже у 12 вона була залежна від алкоголю та кокаїну.

Після короткого перебування в реабілітаційному центрі і потрапляння до чорного списку Голлівуду через свою залежність, Беррімор у 13 років намагалася вкоротити собі віку, і була відправлена у "рехаб" на більше, ніж рік.

У 14 Дрю звільнилася від опіки батьків, почала жити самостійно і повернулася на великі екрани у свої 17.

Дрю Беррімор чимало пережила у юні роки Фото з Instagram Drew Barrymore

Сьогодні портфоліо Дрю Беррімор налічує чимало фільмів, включно з "Крик", "Ангели Чарлі" і "Бетман назавжди". 50-річна акторка була тричі заміжня, проте зараз холостякує, веде власне шоу і виховує двох дітей – 12-річну Олів і 10-річну Френкі.

Крім того, вона тримається подалі від наркотиків, хоча все ще п'є алкоголь в помірних кількостях.

Зараз із Дрю все гаразд Фото з Instagram

Едвард Ферлонг

Едвард Ферлонг несподівано потрапив у світ акторства у 13 років, коли його знайшла кастинг-директор "Термінатор 2" Малі Фінн. Після гучного успіху картини Едвард втрапив у скандал через стосунки зі своєю 26-річною репетиторкою Джекі Домак.

Суперечливий роман закінчився через 8 років судовою тяганиною та обвинуваченнями Ферлонга у насильстві до колишньої. Попри це Ферлонг продовжував стабільно отримувати ролі у фільмах, як от "Американське серце" та "Американська історія Х".

Едвард ще на початку карʼєри втрапляв у скандали Фото Getty Images

З популярністю в життя актора прийшли наркотики. У свої 23 актор пройшов курс реабілітації, але продовжував вживати наркотики і після "рехабу".

Спочатку його кандидатуру розглядали для зйомок у сиквелі "Термінатор 3" 2003 року, але звільнили через залежність.

У 2006 році Ферлонг одружився з актрисою Рейчел Беллою, котра подарувала йому сина Ітана. Шлюб протривав близько трьох років – Рейчел подала на розлучення і надала докази того, що актор й досі залежний від кокаїну. Після цього суд постановив, що зустрічі з сином мають проходити під особливим контролем.

Відтоді актор Едвард Ферлонг не часто зʼявлявся на екранах. Проте нещодавно вийшов фільм "Невимовно: За стіною сну" з його участю.

Шая Лабаф

Шая Лабаф – колишня дитяча зірка. Актор вперше привернув до себе увагу завдяки ролі в серіалі "Навіть Стівенс" на каналі Disney. Він швидко перейшов на великі екрани, отримавши визнання критиків за свої ролі в фільмах "Скарб" та "Параноя".

Карʼєра Лабафа швидко рухалася вгору Фото Getty Images

Проблеми Лабафа почалися в 2014 році, коли його заарештували за дрібне хуліганство. Він продовжував потрапляти в заголовки газет через свою дивну поведінку і публічні витівки, включаючи інцидент, коли одягнув на голову паперовий пакет на прем'єру фільму.

У 2017 році Лабаф був заарештований за публічне пияцтво і порушення громадського порядку, що змусило його звернутися за допомогою для лікування від алкоголізму. Він також зіткнувся зі звинуваченнями в емоційному та фізичному насильстві по відношенню до своєї колишньої дівчини, співачки FKA Twigs.

Після цього Лабаф зробив крок назад від акторства і зосередився на своєму психічному здоров'ї.

З 2016 року актор одружений з іншою зіркою кіно Мією Гот. Пара виховує доньку Ізабель. У 2020 році він написав сценарій і знявся в глибоко особистому фільмі під назвою "Медовий хлопчик", натхненному досвідом акторства в дитинстві і стосунками з батьком.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф став зіркою кіно в ранньому віці. Екранізації книг про Гаррі Поттера подарували Редкліффу купу грошей, славу, а також проблеми з алкоголем.

Актор навіть зізнавався, що "Гаррі Поттер зробив з нього алкоголіка".

Річ у тім, що в підлітковому віці у нього були моменти, коли йому здавалося, що за ним спостерігають. Визнаючи, що це могло бути в його голові, Редкліфф не знав, як впоратися з цією проблемою, тож "сильно напивався".

Деніелу було непросто Фото Getty Images

Деніел неодноразово намагався кинути, проте врешті-решт це вдалося завдяки друзям у 2010 році.

Наразі актор веде тверезий спосіб життя, знаходиться у шлюбі з колегою Ерін Дарк та виховує з нею спільного сина Аарона.

Сьогодні Деніел щасливий батько Фото Getty Images

Нагадаємо, ТаблоID збирав добірку дітей-акторів. Дізнайтеся, як вони змінилися та чим займаються зараз.

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