Головні модні тренди 2025 року: бохо-шик, стильна смужка, максималізм та асиметрія. Фото

За плином фешн трендів важко встигнути, то ж не треба їх сприймати надто серйозно. Не поспішайте бігти в магазин та за списком скуповувати все, що пропонують глянець та інфлюенсерки.

Найкраще, що можна винести з модних тенденцій сезону – це певні елементи, які будуть чудовим доповненням до вашого стилю. Грайтеся з одягом, бо це лише речі, не вони носять вас, а ви їх.

Шкільна форма

Офісний та шкільний стилі утримували позиції весь 2024 рік і не планують залишити нас і у 2025 році. Але є одна значна зміна – ніякої випрасуваної ідеальності. Комірці косі, традиційні сорочки подвоюються донизу як сукні, плісировані штани проростають поясами або спідницями.

Офісний стиль буде в моді наступного року Фото з Instagram

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Великий плюс цього тренду в тому, що ви можете, знаючи правила, порушувати їх і створювати власний стиль. Не прасуйте та не заправляйте сорочку, одягніть білі мокасини з чорними шкарпетками, накиньте на класичні штани спідницю.

Блогерка Таня Парфільєва давно впровадила в свій гардероб елементи шкільного стилю Фото з Instagram

Асиметрія

Один з цікавих трендів майбутнього року – це асиметрія. Витончені та цікаві силуети, які виглядають так, наче ви поспішали та швидко накинули на себе цей одяг. Спідниці нахилені набік, спадаючий з другого плеча светр, край тканини спідниці навскіс. На подіумах можна побачити варіант для більш сміливих – штани на одну ногу та половина колгот.

Якщо готуєтесь до важливого івенту, обирайте асиметричну сукню як у Шарліз Терон, і будете в тренді Фото Getty Images

Максималізм

Брелоки для сумок були одними з найпопулярніших аксесуарів року, що минає. У наступному році ми продовжуємо по-максимуму персоналізувати свій стиль. Всипати свої сумки наклейками, одягати гігантські банти на волосся та максимум заколок, прикрашати своє взуття брелоками, нашаровувати браслети та намиста. Це той випадок, коли більше – краще.

Спорт-шик

Спортивні речі на кшталт худі та чорних лосин давно стали повсякденним одягом. Модні дизайнери пропонують нам "розкрутити" це на максимум у майбутньому році. Одні моделі на показах виглядали як в басейні, інші як на балетному класі.

Стиль blokecore був популярним влітку 2024, а в новому році у трендах спортивний шик Фото з Instagram

Одягайте спортивні штани із мініспідницею, тренувальну майку з класичними силуетами, а олімпійку поєднуйте з сорочкою тощо. Витратьте хвилинку на обмірковування кольору, фактури та багатошаровості, і ваші базові речі виглядатимуть як предмети розкоші.

Романтика та легкість

Наступного року нас чекає бум на мереживо, рюші, легкість та прозорість. Цей тренд вийшов наче прямісінько з вашого улюбленого роману в жанрі романтичного фентезі.

Романтичні сукні, здається, ніколи не виходять з моди

Легкі шовкові тканини, що вловлюють найменший вітерець. Все це у вигляді спідниць з закрученого фатину і прозорих сукнях, що викликають ефемерні відчуття. Ще актуальними стають мереживні максісукні, халатики та легенькі штани, що можуть навіть просвічувати спідню білизну.

Мереживо, ретровиріз і бант - що може бути романтичнішим? Фото з Instagram

Вишуканість

Твідові костюми – головний тренд 2025, а в моді бути леді. Цього разу він слугує основою дамського образу, доповненого такими аксесуарами, як сучасні капелюхи та комірчики з рюшами. Дизайнери пропонують знову згадати про рукавички та туфлі з гострим носом. Трохи олдскульної елегантності ніколи не буде поганим доповненням до гардероба.

Туфлі з гострим носом + твідовий жакет - і навіть джинси будуть виглядати вишукано Фото з Instagram

Анімалістичний принт

Леопардовий принт, який домінував у наших стрічках соцмереж та був де тільки можна вигадати – від інтер'єрів до одягу, теж залишається. До нього приєднуються зміїна шкіра, зебра та майже все звірине царство (звісно, все штучне). Цей тренд ще стосується різноманітних пальто та шуб зі штучного хутра.

В одному луці можна легко поєднати одразу кілька трендів. Наприклад, романтичну спідницю зі зміїними чоботами Фото Reserved

Бохо-шик

Замша як основа бохо-шику стане одним з найяскравіших елементів одягу 2025 року. Від аксесуарів, як-от сумки великого розміру, до спідниць і верхнього одягу. Крім того, можна очікувати зростання кількості костюмів, де поєднуються між собою замшевий блейзер і замшева спідниця або штани.

Замша + тонка спідниця з анімалістичним принтом + сумка хобо = бохошик Фото з Instagram

Цей стиль поширюється і на волосся. Моделі на деяких показах дефілювали зі стрічками та золотими прикрасами у зачісках. Бохо-шик не обовʼязково про тотал лук з вінтажем. Цього ефекту можна домогтися, скажімо, одягнувши мереживні колготки та залишивши волосся розпатланим.

Смужки

Цей візерунок має багату історію й у новому році знову повертається в хроніку подій. Трендові саме тонкі смужки, які часто можна помітити на класичних офісних костюмах. Спробуйте носити сорочки великого розміру і розстебнуті, а штани – вільного крою. Ідея цього тренду полягає в тому, щоб перевернути корпоративний стиль з ніг на голову і перетворити смужку на щось грайливе.

Смужки модні саме такі - тонкі та елегантні

Костюми в тонку смужку - супермодні цього року Фото з Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID знайомив із трендами у манікюрній сфері, а також з наймоднішими прикрасами та зачісками на 2025 рік.