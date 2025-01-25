Діджейка Нана у карколомних позах здивувала незвичною практикою на Балі

Юлія Леськова 25 січня, 13:55
Нана позує для фото
Фото з Instagram DJ NANA

Діджейка Нана (Анастасія Кумейко) регулярно займається спортом і деякі тренування показує своїм підписникам. Зараз вона відпочиває на Балі, і навіть там не забуває дбати про тіло, щоправда, дещо незвичною фізичною практикою під назвою "Правило".

Відео із заняття Нана показала у своєму Instagram.

На авторському тренуванні діджейку прив'язали до спеціального тренажера за руки та за ноги, щоб у такому положенні вона розтягувала своє тіло та робила спеціальні вправи.


"Сміливість змінюватися", - написала вона.

Діджейка Нана показалася на складному тренажері
"Правило" - це поєднання стретчингу, пілатесу та йоги
Нана показала, як займається фізичною практикою
Чи ризикнули б ви випробувати своє тіло на такому тренажері?
Це заняття називають Правилом і до нього входять не лише фізичні практики, але й духовні

Це заняття називають "Правилом" і до нього входять не лише фізичні практики, але й духовні

Фото з Instagram DJ NANA

Нана, до речі, займається йогою та вже досягла у ній деяких успіхів. Якось вона показала, як виконує складні пози.

Діджейка має приголомшливе тіло, тож не соромиться показати його навіть у крихітному бікіні.

Читайте також:

Не встаючи з ліжка: діджейка Нана у спідньому показала три вправи для тонуса тіла

Діджейка Нана у боді та ботфортах показала, що ніколи не вийде з моди. Відео

Діджейка Нана топлес і в перлинах закликала робити все для себе

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів