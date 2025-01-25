Діджейка Нана у карколомних позах здивувала незвичною практикою на Балі

Фото з Instagram DJ NANA

Діджейка Нана (Анастасія Кумейко) регулярно займається спортом і деякі тренування показує своїм підписникам. Зараз вона відпочиває на Балі, і навіть там не забуває дбати про тіло, щоправда, дещо незвичною фізичною практикою під назвою "Правило".

Відео із заняття Нана показала у своєму Instagram.

На авторському тренуванні діджейку прив'язали до спеціального тренажера за руки та за ноги, щоб у такому положенні вона розтягувала своє тіло та робила спеціальні вправи.

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"Сміливість змінюватися", - написала вона.

"Правило" - це поєднання стретчингу, пілатесу та йоги

Чи ризикнули б ви випробувати своє тіло на такому тренажері?

Це заняття називають "Правилом" і до нього входять не лише фізичні практики, але й духовні Фото з Instagram DJ NANA

Нана, до речі, займається йогою та вже досягла у ній деяких успіхів. Якось вона показала, як виконує складні пози.

Діджейка має приголомшливе тіло, тож не соромиться показати його навіть у крихітному бікіні.