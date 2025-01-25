Діджейка Нана у карколомних позах здивувала незвичною практикою на Балі
Діджейка Нана (Анастасія Кумейко) регулярно займається спортом і деякі тренування показує своїм підписникам. Зараз вона відпочиває на Балі, і навіть там не забуває дбати про тіло, щоправда, дещо незвичною фізичною практикою під назвою "Правило".
Відео із заняття Нана показала у своєму Instagram.
На авторському тренуванні діджейку прив'язали до спеціального тренажера за руки та за ноги, щоб у такому положенні вона розтягувала своє тіло та робила спеціальні вправи.
"Сміливість змінюватися", - написала вона.
Нана, до речі, займається йогою та вже досягла у ній деяких успіхів. Якось вона показала, як виконує складні пози.
Діджейка має приголомшливе тіло, тож не соромиться показати його навіть у крихітному бікіні.
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