"Астрологічний трилер": діджейка Нана з нагоди 39-річчя знялася в спідньому для спокусливого відео
Діджейка Нана (Анастасія Кумейко), яка нещодавно здивувала фізичними вправами на Балі, святкує свій день народження.
14 березня, колишній учасниці гурту Nikita виповнилося 39 років. З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому покрутилася в чорній білизні.
"Мої солодкі 20+19. Я народилася в ретроградний Меркурій, і з того часу кожен мій день народження — це маленький астрологічний трилер... Цього разу сценарій особливо видовищний — сьогодні Місячне Затемнення, тому космічні ефекти гарантовані", — написала зірка під роликом.
Також Анастасія дала декілька порад, яких варто дотримуватися під час цього астрологічного явища. Вона закликала глибоко дихати, відкинути прийняття серйозних рішень і забути про пошук недоліків в собі. І наголосила, що не можна закривати очі, переходячи дорогу.
До речі, діджейка частенько показується майже без одягу і позує в купальниках. А ще вона займається спортом і ділиться складними йога-позами.