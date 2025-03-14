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"Астрологічний трилер": діджейка Нана з нагоди 39-річчя знялася в спідньому для спокусливого відео

Карина Тімкова - 14 березня, 17:30
Діджейка Нана зняла пікантне відео на свій день народження

Анастасія Кумейко святкує своє 39-річчя

Фото Instagram

Діджейка Нана (Анастасія Кумейко), яка нещодавно здивувала фізичними вправами на Балі, святкує свій день народження.

14 березня, колишній учасниці гурту Nikita виповнилося 39 років. З цієї нагоди артистка опублікувала в Instagram пікантне відео, на якому покрутилася в чорній білизні.

"Мої солодкі 20+19. Я народилася в ретроградний Меркурій, і з того часу кожен мій день народження — це маленький астрологічний трилер... Цього разу сценарій особливо видовищний — сьогодні Місячне Затемнення, тому космічні ефекти гарантовані", — написала зірка під роликом.

Діджейка Нана показалася у спідньому в новому відео
Нана засвітила плаский живіт, елегантно позуючи у темній кімнаті
Скрін Instagram
Діджейка Нана посвітила тілом у білизні

Знаменитість випнула пружні сідниці перед камерою

Також Анастасія дала декілька порад, яких варто дотримуватися під час цього астрологічного явища. Вона закликала глибоко дихати, відкинути прийняття серйозних рішень і забути про пошук недоліків в собі. І наголосила, що не можна закривати очі, переходячи дорогу.

До речі, діджейка частенько показується майже без одягу і позує в купальниках. А ще вона займається спортом і ділиться складними йога-позами.

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