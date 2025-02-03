Замок вампіра на голові і блискуче спіднє: діти Вілла Сміта ефектно попозували на Grammy 2025

Карина Тімкова 3 лютого, 11:45

Діти голлівудського актора Вілла Сміта, 26-річний Джейдан та 24-річна Віллоу епатували публіку своєю ефектною появою на хіднику музичної премії Греммі, що відбулася у ніч з 2 на 3 лютого в Лос-Анджелесі.

Особливо відрізнився Джейдан, який був у незвичному головному уборі в формі замку, створеному трансільванським дизайнером Дорою Абоді, пише Vanity Fair.

У конструкції було передбачено круглий виріз, що залишав відкритим обличчя виконавця. Відомо, що цей аксесуар під назвою "Вампірський замок" продається на сайті бренду ABODI за 4500 євро.

Вілл Сміт з дітьми на Греммі

Гордий батько Вілл Сміт із донькою Віллоу та сином Джейданом

Фото Getty Images

Віллоу Сміт, яка була номінована в кількох категоріях, позувала в блискучому спідньому та довгому чорному пальті від McQueen.

Джейда і Віллоу Сміт на Греммі

Джейдан і Віллоу Сміт вже давно самостійні зірки і знають, як привернути увагу публіки

Фото Getty Images

Джейден доповнив свій образ блакитним значком у формі серця, який носило багато гостей премії. Це символ благодійного фонду MusiCares Fire Relief, що допомагає постраждалим від лісових пожеж у Каліфорнії.

Нагадаємо, у липні минулого року повідомляли, що Вілл Сміт і його дружина втретє стануть батьками. Дитину мала народити сурогатна мати, але відтоді новин про це не було.

Як відомо, Вілл і Джада Пінкетт-Сміт не живуть разом, хоч і досі офіційно не розлучилися.

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