Замок вампіра на голові і блискуче спіднє: діти Вілла Сміта ефектно попозували на Grammy 2025

Діти голлівудського актора Вілла Сміта, 26-річний Джейдан та 24-річна Віллоу епатували публіку своєю ефектною появою на хіднику музичної премії Греммі, що відбулася у ніч з 2 на 3 лютого в Лос-Анджелесі.

Особливо відрізнився Джейдан, який був у незвичному головному уборі в формі замку, створеному трансільванським дизайнером Дорою Абоді, пише Vanity Fair.

У конструкції було передбачено круглий виріз, що залишав відкритим обличчя виконавця. Відомо, що цей аксесуар під назвою "Вампірський замок" продається на сайті бренду ABODI за 4500 євро.

Гордий батько Вілл Сміт із донькою Віллоу та сином Джейданом Фото Getty Images

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Віллоу Сміт, яка була номінована в кількох категоріях, позувала в блискучому спідньому та довгому чорному пальті від McQueen.

Джейдан і Віллоу Сміт вже давно самостійні зірки і знають, як привернути увагу публіки Фото Getty Images

Джейден доповнив свій образ блакитним значком у формі серця, який носило багато гостей премії. Це символ благодійного фонду MusiCares Fire Relief, що допомагає постраждалим від лісових пожеж у Каліфорнії.

Нагадаємо, у липні минулого року повідомляли, що Вілл Сміт і його дружина втретє стануть батьками. Дитину мала народити сурогатна мати, але відтоді новин про це не було.

Як відомо, Вілл і Джада Пінкетт-Сміт не живуть разом, хоч і досі офіційно не розлучилися.