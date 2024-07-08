55-річний Вілл Сміт та його 52-річна дружина втретє стануть батьками - ЗМІ

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Подейкують, американській зірковій парі, Віллу та Джаді Смітам вдається не лише врятувати свій багаторічний шлюб, а і розпочати новий, ще щасливіший його розділ.

Подружжя втретє стане батьками. Про це виданню Media Take Out по секрету розказали колеги 55-річного Вілла, повідомляє Ace Showbiz.

Зі слів інформаторів, про майбутнє поповнення щасливий Сміт повідомив днями на прем'єрі своєї стрічки "Погані хлопці: Все або нічого". До речі, на ній була і 52-річна Джада.

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То Вілла з Джадою можна починати вітати? Фото Getty Images

"У Вілла й Джади буде ще одна дитина, від сурогатної матері", - сказав співрозмовник видання.

Як відомо, торік Сміт зізналася, що вони з чоловіком уже кілька років як розлучені, але не на папері. Водночас, Джада не сумівалася в тім, що зрештою вони знову житимуть разом.

Нагадаємо, спільному синові Смітів, Джейдену вже 26 років, а доньці, Віллоу - 23. У Вілла є ще старший син, Трей від попереднього шлюбу. Декілька років тому Джада закрутила роман із приятелем Джейдена.