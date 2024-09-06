27-річна пасія Касселя топлес показала звабливі кадри свого "особливого літа". Фото

27-річна модель і заразом пасія актора Венсана Касселя Нара Баптіста полюбляє ділитися грайливим контентом у своїх соймережах.

Дівчина, яка нещодавно відзначила першу річницю стосунків з бойфрендом, поділилася черговим таким дописом у своєму Instagram. У ньому вона показала, як пройшли для неї останні три місяці.

"Кольорове та особливе літо", – написала Нара.

Разом із Касселем Нара багато часу проводила на пляжі фото з instagram Нари Баптісти

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До речі, модель не цурається виставляти фрми на показ фото з instagram Нари Баптісти

У моделі літо пройшло під променями сонця фото з Instagram Нари Баптісти

фото з Instagram Нари Баптісти

фото з Instagram Нари Баптісти

До речі, ні Баптіста, ні Кассель ніколи не розповідали, як познайомилися, чи почали зустрічатися. Пару просто почали помічати на пляжах у Бразилії та Франції. А згодом вони дебютували на світському івенті.

Нагадаємо, Баптісту часто порівнюють із попередньою дружиною актора Тіною Кунакі.