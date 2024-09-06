27-річна пасія Касселя топлес показала звабливі кадри свого "особливого літа". Фото

Тетяна Сухачова 6 вересня, 16:15

27-річна модель і заразом пасія актора Венсана Касселя Нара Баптіста полюбляє ділитися грайливим контентом у своїх соймережах.

Дівчина, яка нещодавно відзначила першу річницю стосунків з бойфрендом, поділилася черговим таким дописом у своєму Instagram. У ньому вона показала, як пройшли для неї останні три місяці.

"Кольорове та особливе літо", – написала Нара.

Дівчина Венсана Касселя

Разом із Касселем Нара багато часу проводила на пляжі

фото з instagram Нари Баптісти

Модель Нара Баптіста

До речі, модель не цурається виставляти фрми на показ

фото з instagram Нари Баптісти
Нара Баптіста на яхті

У моделі літо пройшло під променями сонця

фото з Instagram Нари Баптісти
Подружка Венсана Касселя Нара Баптіста
фото з Instagram Нари Баптісти
Нара Баптіста
фото з Instagram Нари Баптісти

До речі, ні Баптіста, ні Кассель ніколи не розповідали, як познайомилися, чи почали зустрічатися. Пару просто почали помічати на пляжах у Бразилії та Франції. А згодом вони дебютували на світському івенті.

Нагадаємо, Баптісту часто порівнюють із попередньою дружиною актора Тіною Кунакі.

Венсан Кассель
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