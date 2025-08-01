"Дієва шокова терапія": Єфросиніна порадила, як оговтатися після стресу
Телеведуча Маша Єфросиніна після атаки на Київ в ніч на 31 липня розказала, як збирає себе.
У своєму Instagram ведуча показалася за йогою і порадила, як швидко увійти у стан бадьорості.
"Сьогодні взагалі немає сил, відмінила все, вирішила тільки готуватися до завтрашніх інтервʼю. А башка не працює... І раптом згадала одну з порад, яку мені колись дали для критичних станів психіки та фізіології - треба зробити щось, що не є для тебе звичною рутиною, або те, що постійно відкладаєш, або те, що важко розпочати - тобто те, що змусить твій оцей психофізичний параліч збадьоритися.
Під все перелічене для мене підпадає заняття йогою самостійно. Тож я в два кліки купила курс для початківців, і, не переодягаючись, почала робити. Відчула себе мішком з картоплею. Але реально полегшало. Згадайте щось своє, зробіть, це дієва шокова терапія", - дала пораду ведуча.
Нагадаємо, раніше Єфросиніна пояснювала, як виконувати дихальну практику, яка стане в нагоді в будь-якій ситуації під час емоційного сплеску.
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