"Дієва шокова терапія": Єфросиніна порадила, як оговтатися після стресу

Марія Мельник - 1 серпня, 12:30

Телеведуча Маша Єфросиніна після атаки на Київ в ніч на 31 липня розказала, як збирає себе.

У своєму Instagram ведуча показалася за йогою і порадила, як швидко увійти у стан бадьорості.

"Сьогодні взагалі немає сил, відмінила все, вирішила тільки готуватися до завтрашніх інтервʼю. А башка не працює... І раптом згадала одну з порад, яку мені колись дали для критичних станів психіки та фізіології - треба зробити щось, що не є для тебе звичною рутиною, або те, що постійно відкладаєш, або те, що важко розпочати - тобто те, що змусить твій оцей психофізичний параліч збадьоритися.

Під все перелічене для мене підпадає заняття йогою самостійно. Тож я в два кліки купила курс для початківців, і, не переодягаючись, почала робити. Відчула себе мішком з картоплею. Але реально полегшало. Згадайте щось своє, зробіть, це дієва шокова терапія", - дала пораду ведуча.


Єфросиніна за йогою

Маша ризикнула і зробила щось вперше для себе

Єфросиніна обирає боротися зі стресом без допоміжних речовин

Єфросиніна обирає боротися зі стресом без допоміжних речовин

Нагадаємо, раніше Єфросиніна пояснювала, як виконувати дихальну практику, яка стане в нагоді в будь-якій ситуації під час емоційного сплеску.

Читайте також:

"Наші душі і життя тут": Єфросиніна на тлі підписання закону про НАБУ поміркувала про любов до країни та відповідальність перед сином

"Говорили, планували, мріяли": Єфросиніна в Іспанії замилувала фото з підрослим сином

"Перші дні відпустки ще миєш голову": Єфросиніна без мейку та у пляжних луках показала, як провела час із сином в Іспанії

єфросиніна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів