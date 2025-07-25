"Говорили, планували, мріяли": Єфросиніна в Іспанії замилувала фото з підрослим сином

Марія Ткаченко - 25 липня, 12:45
Маша Єфросиніна
Фото peryan.n

Телеведуча Маша Єфросиніна відкрила для себе нову втіху в дозвіллі з дітьми. Тепер, коли молодшому з них, Олександру вже майже 11 років, зіркова мама нарешті може по-справжньому відпочивати, насолоджуючись спілкуванням

46-річна зірка поділилася в Instagram їхніми з Сашком фото, зробленими під час відпустки в Марбельї.

Марія Єфросиніна

У якості сувеніра з Іспанії Маша та Олександр мають ось таку красиву фотосесію


"Мої діти виросли... Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити... Ми багато говорили, планували та мріяли...", - написала вона.

Маша Єфросиніна в інстаграм

Єфросиніна тішиться відпочинком із дітьми

Син Маші Єфросиніної

Зіркова мама якось розказувала про вдачу і впдобання свого "горобчика"

Маша Єфросиніна і її син Олександр
Єфросиніна і її син від Тимура Хромаєва

Маша незчується, як син наздожене та пережене її у зрості

Маша Єфросиніна на фото

Мамин хлопчик поки не має нічого проти обіймашок

Фотосесія Маші Єфросиніної

Як відомо, доньці Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва, Нані 21 рік. Телезірка називає її "головною дівчинкою свого життя". Торік Єфросиніна розказала, в якій країні навчається Нана і який фах здобуває.

Нагадаємо, Сашко, якому в серпні виповниться 11, радує батьків спортивними досягненнями

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