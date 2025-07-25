"Говорили, планували, мріяли": Єфросиніна в Іспанії замилувала фото з підрослим сином

Телеведуча Маша Єфросиніна відкрила для себе нову втіху в дозвіллі з дітьми. Тепер, коли молодшому з них, Олександру вже майже 11 років, зіркова мама нарешті може по-справжньому відпочивати, насолоджуючись спілкуванням

46-річна зірка поділилася в Instagram їхніми з Сашком фото, зробленими під час відпустки в Марбельї.

У якості сувеніра з Іспанії Маша та Олександр мають ось таку красиву фотосесію

"Мої діти виросли... Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити... Ми багато говорили, планували та мріяли...", - написала вона.

Єфросиніна тішиться відпочинком із дітьми

Зіркова мама якось розказувала про вдачу і впдобання свого "горобчика"

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Мамин хлопчик поки не має нічого проти обіймашок

Як відомо, доньці Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва, Нані 21 рік. Телезірка називає її "головною дівчинкою свого життя". Торік Єфросиніна розказала, в якій країні навчається Нана і який фах здобуває.

Нагадаємо, Сашко, якому в серпні виповниться 11, радує батьків спортивними досягненнями.