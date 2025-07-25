"Говорили, планували, мріяли": Єфросиніна в Іспанії замилувала фото з підрослим сином
Телеведуча Маша Єфросиніна відкрила для себе нову втіху в дозвіллі з дітьми. Тепер, коли молодшому з них, Олександру вже майже 11 років, зіркова мама нарешті може по-справжньому відпочивати, насолоджуючись спілкуванням
46-річна зірка поділилася в Instagram їхніми з Сашком фото, зробленими під час відпустки в Марбельї.
"Мої діти виросли... Вони вперше дали мені по-справжньому відпочити... Ми багато говорили, планували та мріяли...", - написала вона.
Як відомо, доньці Маші та її чоловіка Тимура Хромаєва, Нані 21 рік. Телезірка називає її "головною дівчинкою свого життя". Торік Єфросиніна розказала, в якій країні навчається Нана і який фах здобуває.
Нагадаємо, Сашко, якому в серпні виповниться 11, радує батьків спортивними досягненнями.
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