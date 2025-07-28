"Перші дні відпустки ще миєш голову": Єфросиніна без мейку та у пляжних луках показала, як провела час із сином в Іспанії
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка повернулася з іспанських вакацій, закарбувала свій відпочинок в Instagram.
Зірка показала, як провела час на морі разом з 10-річним сином Сашком.
Маша підписала кожне фото і пояснила, що на ньому відбувалось.
Нагадаємо, у червні Єфросиніна після чергової масованої атаки на Київ поміркувала, чому досі залишається в Україні. Ведуча також пояснювала, чому її 10-річний син Сашко не хоче виїжджати з батьківщини.
"Місце сили": Єфросиніна анонсувала свій фестиваль "Благодійний WEEKEND" за участю alyona alyona, MamaRika та Roxolana
Єфросиніна в купальнику під колір води показала, як знову стала собою. Фото
"Наші душі і життя тут": Єфросиніна на тлі підписання закону про НАБУ поміркувала про любов до країни та відповідальність перед сином