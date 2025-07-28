"Перші дні відпустки ще миєш голову": Єфросиніна без мейку та у пляжних луках показала, як провела час із сином в Іспанії

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка повернулася з іспанських вакацій, закарбувала свій відпочинок в Instagram.

Зірка показала, як провела час на морі разом з 10-річним сином Сашком.

Маша підписала кожне фото і пояснила, що на ньому відбувалось.

"Перші дні відпустки ще миєш голову...", - підписала фото Маша

В перші дні відпочинку Єфросиніна заряджалася

"Потім син робить тобі смайлик на засохлому листку", - розповіла ведуча

" І ти, як те листячко, потроху піддаєшся спокою довкілля", - підписала фото Маша

Судячи з фото, Єфросиніна провела чимало часу у книжках

Не забула побути і сам на сам

А Сашко не відмовляв собі у задоволенні поплескатися у басейні

І очима у коктейлі мами

Нагадаємо, у червні Єфросиніна після чергової масованої атаки на Київ поміркувала, чому досі залишається в Україні. Ведуча також пояснювала, чому її 10-річний син Сашко не хоче виїжджати з батьківщини.