"Наші душі і життя тут": Єфросиніна на тлі підписання закону про НАБУ поміркувала про любов до країни та відповідальність перед сином

Телеведуча Марія Єфросиніна, як і багато публічних українців, не змогла змовчати про підписання скандального закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

В першу чергу вона замислилася про свого 10-річного сина Олександра, якого свідомо залишає з собою в Україні. А також поміркувала про те, що любов до країни зумовлює не влада, а народ.

Думками Маша поділилася в сторіс Instagram, перебуваючи у відпустці на Марбельї.

Маші не дає спокою той факт, що вона свідомо травмує сина Фото @peryan.n

"У цій подорожі я постійно думаю про Сашка... Адже я абсолютно свідомо його травмую, залишаючи в Києві, оскільки в нього панічна непереносимість гучних звуків і надмірна психологічна чутливість до подій...", - зізналася Маша.

"Приймаючи рішення про його повернення в Київ півтора року тому, ми з Тимуром твердо вирішили, що будемо в усьому допомагати сину - в нього будуть кращі викладачі, тренери та психологи, ми впораємося, бо він буде вдома з нами! Бо ми з чоловіком бачимо своє життя виключно в Україні - наші справи тут, наші душі тут, наші життя тут.

Сашко має бачити тата, відчувати його присутність в своєму житті. Має формуватися як особистість, спостерігаючи за працею своїх батьків. Має зростати з відчуттям, що ми проходимо всі випробування не дарма, бо боремося за найкращу країну в світі, яка всій планеті доводить свою незламність... Ми віримо в краще майбутнє України... І як же боляче зараз від усвідомлення, що мені соромно перед моїм сином, що я можу не виконати все, що обіцяла йому...", - зізналася Єфросиніна.

"Але чи змінить це мою любов до країни? Ні, бо її зумовлює не наявність тієї чи іншої влади, а те, що я тут живу і хочу жити. Тому що країна - це народ, люди, які її насправді створюють. Тому воює мій чоловік. Тому ми всі не мовчимо! І дякую всім, хто бореться за нашу демократію - в раді, в медіа, в міжнародці, на фронті. Публічно й непублічно. Заявами та персональними брифінгами. Голосом та зброєю", - наголосила громадська діячка.

А ще Маша виклала кілька яскравих фото з відпочинку з підписом "Любов на мені гарно виглядає"

Нагадаємо, у червні, після чергової масованої атака РФ, Марія Єфросиніна вже пояснювала, чому не вивозить сина за кордон.