"Не хочу костеніти": Сільченко в обтислому кетс'юті показала, завдяки чому зберігає пластичність
41-річна дизайнерка Катя Сільченко показала, як працює над тілом.
Катерина в обтислому бургунді продемонструвала, що планує робити, щоб не "костеніти".
"Це дійсно важко, але я вирішила, що не хочу костеніти, і мені вкрай важливо зберегти пластичність тіла!", - поділилася Катя.
