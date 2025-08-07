"Не хочу костеніти": Сільченко в обтислому кетс'юті показала, завдяки чому зберігає пластичність

Марія Мельник - 7 серпня, 13:45

41-річна дизайнерка Катя Сільченко показала, як працює над тілом.

Катерина в обтислому бургунді продемонструвала, що планує робити, щоб не "костеніти".

"Це дійсно важко, але я вирішила, що не хочу костеніти, і мені вкрай важливо зберегти пластичність тіла!", - поділилася Катя.

Сільченко в обтислому костюмі

Як відомо, не зробив фото = не був на спорті

Скрін з Instagram

Сільченко на пілатесі

Дизайнерка працює над собою у студії пілатесу

Схоже, незабаром Катерина матиме міцну спину

Сільченко посвітила животиком

Бо міцний прес вже точно має

Нагадаємо, раніше Сільченко показувала, яку процедуру для рельєфного пресу робить (спойлер: не спортивну).

