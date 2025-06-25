Сільченко попозувала для Vogue топлес у ліжку та в сукні власного бренду. Фото

Карина Тімкова - 25 червня, 16:30

Дизайнерка Катя Сільченко, яка нещодавно вийшла заміж, знялася в ефектній фотосесії для українського Vogue.

Перед об'єктивами камер 41-річна засновниця бренду полежала в самих трусиках на ліжку і топлес посиділа у ванні. Також вона грайливо попозувала у бавовняній сукні власного виробництва.

Катя Сільченко в одних трусиках спокусливо полежала на ліжку

Дизайнерка позваблювала своїм виглядом у спідньому

Фото Denis Manokha
Катя Сільченко в самих трусиках пострибала на ліжку

Катя розповіла, що повністю задоволена своїм зовнішнім виглядом: "Навіть моя мама з подругами визнають, що вони у свої 40 мали інакший вигляд"


Катя Сільченко оголеною посиділа у ванні з водою
Бізнесвумен знялася без одягу у ванні з піною
Катя Сільченко вилізла на тумбу задля фото у власній сукні

Сільченко усміхнено попозувала у сукні свого бренду

Катя Сільченко в обтислій сукні попозувала на сходах

І продемонструвала свою елегантність з квітами на грудях

Як відомо, чоловіком Каті є івент-мейкер Сергій Неклева. Минулого року дизайнерка ділилася подробицями з їхнього приватного життя і розповідала про секс в їхніх стосунках. До речі, від ексчоловіка Камо Багдасаряна вона виховує 10-річну доньку Саті.

Недавно Сільченко хвалилася тілом у бікіні та ділилася естетичним відпочинком з Брежнєвою. Також бізнесвумен показувалася на процедурі гідропілінгу і розповідала про негативні враження від використання ботоксу.

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