Сільченко попозувала для Vogue топлес у ліжку та в сукні власного бренду. Фото
Дизайнерка Катя Сільченко, яка нещодавно вийшла заміж, знялася в ефектній фотосесії для українського Vogue.
Перед об'єктивами камер 41-річна засновниця бренду полежала в самих трусиках на ліжку і топлес посиділа у ванні. Також вона грайливо попозувала у бавовняній сукні власного виробництва.
Як відомо, чоловіком Каті є івент-мейкер Сергій Неклева. Минулого року дизайнерка ділилася подробицями з їхнього приватного життя і розповідала про секс в їхніх стосунках. До речі, від ексчоловіка Камо Багдасаряна вона виховує 10-річну доньку Саті.
Недавно Сільченко хвалилася тілом у бікіні та ділилася естетичним відпочинком з Брежнєвою. Також бізнесвумен показувалася на процедурі гідропілінгу і розповідала про негативні враження від використання ботоксу.