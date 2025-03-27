Наче богиня: Сільченко у нюдовому боді з нової колекції попозувала на постаменті
Дизайнерка Катя Сільченко показалася в одязі бренду The Coat з нової колекції.
У своєму Instagram 41-річна зірка вдала з себе статую у нюдовому луці власного виробництва.
"Мені завжди складно говорити про колекції, бо занадто багато чого відбувається за ці пів року її створення… Від маленьких зразків тканин і перших пророблених семплів до розміщення партій на виробництвах по всій Україні, щоденні зуми з Італією в Японією відносно таймингу готовності тканин. Багато деталей, занадто багато… і кожна важлива.
Все це за один тиждень. І тут на фото я така, вся у тканині. Струнка і доглянута, але очі втомлені, але хтось, не знаючи що за цим стоїть, подумає, що то є задум такий", - поділилася дизайнерка.
Нагадаємо, раніше Сільченко показувала, як виглядала 20 років тому і розказувала, як дбає про молодість.
А ще секретом внутрішньої гармонії дизайнерки є збереження сексуальної енергії. Раніше Катя розказувала, як навчилася нею керувати.
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