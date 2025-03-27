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Наче богиня: Сільченко у нюдовому боді з нової колекції попозувала на постаменті

Марія Мельник - 27 березня, 15:30

Дизайнерка Катя Сільченко показалася в одязі бренду The Coat з нової колекції.

У своєму Instagram 41-річна зірка вдала з себе статую у нюдовому луці власного виробництва.

"Мені завжди складно говорити про колекції, бо занадто багато чого відбувається за ці пів року її створення… Від маленьких зразків тканин і перших пророблених семплів до розміщення партій на виробництвах по всій Україні, щоденні зуми з Італією в Японією відносно таймингу готовності тканин. Багато деталей, занадто багато… і кожна важлива. 

Все це за один тиждень. І тут на фото я така, вся у тканині. Струнка і доглянута, але очі втомлені, але хтось, не знаючи що за цим стоїть, подумає, що то є задум такий", - поділилася дизайнерка.


Сільченко Катя у вбранні власного виробництва

"Це постапокаліптична колекція, де все найгріше в нашому житті вже трапилось. Ця жінка від вижила , перенародилась, врятувалась. Така ось вона, крута українська жінка", - розповіла дизайнерка про нову колекцію

Квіткова в одягу Сільченко

В аутфіті від Сільченко Даша навідалася у Більбао на презентацію нового аромату від бренду Кайлі Дженне

Нагадаємо, раніше Сільченко показувала, як виглядала 20 років тому і розказувала, як дбає про молодість.

А ще секретом внутрішньої гармонії дизайнерки є збереження сексуальної енергії. Раніше Катя розказувала, як навчилася нею керувати.

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