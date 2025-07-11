Квіткова у напівпрозорому луці від Сільченко ефектно попозувала в Амстердамі. Фото

Блогерка Даша Квіткова, якій нещодавно виповнилося 27 років, поділилася своїм святковим образом.

В Instagram зірка опублікувала знімки, на яких позувала у білому мереживному топі та довгій спідниці з прозорими вставками. Зверху вона вдягнула накидку такого ж матеріалу.

До речі, цей аутфіт зроблений українським брендом Каті Сільченко The Coat. Фотосесія проходила на вулицях Амстердама, де Квіткова і святкувала свій день у компанії друзів.

Волосся вона прикрасила білими заколками Фото Instagram

Блогерка похвалилася тонкою талією на нідерландських вулицях

Знаменитість блиснула стрункими формами на своєму 27-річчі

Даша уявила себе моделлю на подіумі

І посвітила стрункими ніжками через прозору тканину

А ще знаменитість заінтригувала подарунком, який отримала, повернувшися додому

Нагадаємо, підписники Даші впевнені, що вона вже тривалий час зустрічається з динамівцем Володимиром Бражком. Недавно спортсмен навіть коментував фото своєї ймовірної коханої.

А не так давно Квіткова у трусиках ефектно вигиналася на дивані та позувала у сексі топі, зробленим з колготок. Також зірка не забуває займатися спортом.

Як відомо, блогерка є мамою 3,5-річного сина Лева. Батьком хлопчика є її ексчоловік Нікіта Добринін, з яким зіркова мама продовжує спілкуватися задля спільного виховання дитини.