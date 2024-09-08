"Повів на побачення": як Кулеба свою кохану на автовокзалі смаколиками пригощав

Фото з Instagram Світлани Павелецької

Після звільнення з посади міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба вирішив відпочити від дипломатії та повіз свою даму серця, піарницю та видавчиню Світлану Павелецьку на побачення.

Що саме придумав ексочільник МЗС, вона розповіла у своєму Instagram.

На відео Світлана показала Дмитра на автовокзалі у Пирятині. Він стояв біля ятки з смаколиками та тримав у руках пирятинський пряник та біляш.

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"Це і є той самий легендарний пирятинський біляш, який у дитинстві я завжди їв на автостанції, бо автобус Ромни-Київ завжди тут зупинявся", - сказав Кулеба та відкусив ласий шматок смаколика.

Всі ми пам'ятаємо смак біляша з ятки на вокзалі

Нагадаємо, про стосунки Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької стало відомо у квітні минулого року, коли вона зізналася йому у коханні.

Вже з червня 2023 пара почала разом з'являтися на публіці.