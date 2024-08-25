"Ця їжа у нашому ДНК": Кулеба недільним ранком поласував передачею від тітки з Полтавщини. Відео

Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба показав свій недільний ранок в незалежній країні та улюблений сніданок.

Відео Кулеба поділився в Instagram.

На кадрах очільник МЗС демонструє чималий шмат сала та робить з нього бутерброд, який в кінці ролика із задоволенням їсть.

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"Недільний ранок у незалежній країні. Сьогодні завдяки передачі рідної тітки з Полтавщини є нагода для мого улюбленого сніданку - сало, чорний хліб, огірок", - підписав відео Кулеба.

Він зазначив, що переконаний у тому, що такий смаколик люблять всі українці.

"Ця їжа в нашому ДНК. Є лише одне дискусійне запитання: чи потрібно додавати гірчицю до хліба з салом?" - додав Дмитро.

А ви б снідали таким бутербродом?

Бутерброд з салом - культова українська страва

Який бутерброд полюбляєте - з гірчицею чи без?

Нагадаємо, у травні Дмитро Кулеба показався у селі біля бабусиної хати та поділився спогадами про своє дитинство.

А в лютому очільник МЗС став героєм мемів через збій у прямому ефірі. Кулеба засвітився з цигаркою у зубах, а українці почали називати його гангстером.