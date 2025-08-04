"Хочеться любити:" Добринін через 2,5 року після розлучення зізнався, чи вільне його серце
Шоумен, блогер, екс-"Холостяк" та колишній чоловік блогерки Даші Квіткової Нікіта Добринін розказав, чи перебуває у стосунках.
У проєкті "Ближче до зірок" блогер зізнався, які плани будує на 2025-ий.
"Хочеться любити, хочеться закохатися, зустріти свою людину. Хочеться бути закоханим у життя разом з нею. Щиро сподіваюся, що цей рік принесе нові здобутки, нові врожаї", – відповів Добринін.
Нагадаємо, у травні 2020-го Нікіта і Даша одружилися, у вересні 2022-го повінчалися, а в січні 2023-го оголосили про розлучення.
Раніше блогер коментував розлучення з ексблаговірною і пояснював, чому більше не "продаватиме" стосунки.
А у лютому минулого року Нікіта коментував чутки про стосунки з моделлю.
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