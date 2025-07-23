"Ми не боїмося кохати": Квіткова гнівно розвінчала "гнилі" стереотипи стосовно жінок із дітьми

Блогерка Даша Квіткова, яка виховує 4-річного сина Лева від свого ексчоловіка, героя шоу "Холостяк" Нікіти Добриніна, вирішила публічно висловитися від імені всіх мам, які не зневірилися в коханні та намагаються побудувати нові стосунки.

Як пояснила Даша в Insta-сторіс, вона підняла цю тему, оскільки в контексті обговорень її особистого життя - і, вочевидь, ймовірного роману з футболістом Володимиром Бражком - стали зачіпати і її дитину.

Даші все одно, коли пліткують про неї, але не тоді, коли зачіпають її сина

"Мене, чесно, вже реально до тремтіння за*бали ці уявлення про жінок з дітьми. Ці гнилі стереотипи, що живуть в суспільстві, передаються з уст в уста, як пліснява - нібито якщо в дівчини є дитина, то вона автоматично "в пошуках чоловіка", "потребує когось" або "не впорається одна"", - обурилася 27-річна Квіткова.

"Ну так, на секундочку: ми вже впоралися. Ми вже витягли себе з дна, ночами без сну, вдень без права на слабкість. І ми не просто справляємось. Ми світимось. Але. Але нас усе ще ставлять в якусь уявну чергу за "новим чоловіком", як ніби ми без нього неповноцінні", - зазначила блогерка.

"Це якась травма? Так, ми хочемо любові. Ми її заслуговуємо. Бо людина має право любити - незалежно від того, скільки в неї дітей, шрамів, розчарувань. Людині потрібна людина. Це не про слабкість. Це про природу. І якщо у дівчини є дитина - це не означає, що вона тепер не має права мріяти, бути закоханою, танцювати на кухні від щастя, торкатися, цілувати, відчувати, хотіти... Вона не закінчилась як жінка, бо стала мамою", - наголосила вона.

Квіткова запевнила також, що те, що в дівчини є дитина, не означає, що для неї є потребою неодмінно знайти собі наступного чоловіка.

"Найголовніше - ми нічого не шукаємо. Не бігаємо. Не кидаємося. Не випрошуємо уваги. І обираємо ми, а не нас, бо в нас вже є відповідальність. Жінка з дитиною - це не про "менше". Це про "набагато більше". Про зрілість. Про життя, яке не на картинці, а в реальності. І любов у нашому житті - не потреба. Це бонус. Це вибір. Це те, що приходить, бо ми гідні. А не тому, що нам "треба"", - написала Даша.

"Ще раз: дівчата з дітьми не потребують. Вони обирають. І діти в нас (в кожної жінки) чудові, від*біться від них", - закликала вона.

Левчику нещодавно виповнилося 4 роки

Зі слів блогерки, дівчата, в яких є діти, не бояться кохати, але не тому, що їм хтось потрібен, а тому, що дозріли до нового рівня у стосунках.

"І так, ми не боїмось кохати. Не тому, що нам хтось потрібен. А тому, що ми дозріли до справжнього. До любові без ігор. Без "треба". Без "терпи". Де дитина - не перешкода, а частина тебе. І якщо люблять тебе - люблять і дитину. Безумовно. І це вже не про "знайти когось". Це про зустріти того, хто не боїться. Хто бачить у дівчині не "жінку з дитиною", а дівчину з серцем і світлом", - резюмувала вона.

Нагадаємо, про стосунки Квіткової та Бражка почали подейкувати навесні. А на початку липня, коли динамівець привітав її з днем народження, назвавши "кохана", Даша опублікувала в сторіс фото, на якому він тримає за руку Лева.

Як відомо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін розійшлися на початку 2023-го, менш ніж через пів року після вінчання.