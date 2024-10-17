Чоловік "рагульства", режисер та "гей": якими були гучні романи Ольги Фреймут

У 35 років Ольга Фреймут уперше офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став Володимир Локотко, з яким вона виховує двох спільних дітей Фото: Instagram

Як правильно лаятися чи елегантно їсти банан, знає і розповідає українська телеведуча Ольга Фреймут. Вона стала відомою завдяки роботі на "Новому каналі". Там вона познайомилася зі своїм чинним чоловіком Володимиром Локотком.

ТаблоID вирішив розповісти про гучні романи Ольги Фреймут. Чому вона втекла від британця Ніла Мітчелла? Чому мовчить про Олександра Ракоїда? І як намагалася завоювати Володимира Локотка? Тілький найцікавіше – далі.

Ніл Мітчелл

На початку своєї кар’єри Оля Фреймут, можна сказати, увірвала щасливий квиток, потрапивши на канал BBC, що у Лондоні. В той же період молода журналістка познайомилася із батьком своє першої дитини – Нілом Мітчеллом. За деякими повідомленнями, він старший за свою обраницю на 18 років і тоді займався бізнесом.

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Ольга Фреймут в молодості могла побудувати кар'єру і родину за кордоном Фото з мережі

Життя з британцем мало було схоже на довгу казку. Як розповідала Фреймут, одного дня їй стало сумно з Нілом – романтика пройшла, настала передбачувана буденність. Крім цього чоловік почав ревнувати до друзів-однолітків Олі і ставав агресивним.

"Він згодом розслабився - манери зникли і залишився типовий хлоп із Лондона", - зазначала журналістка.

Не довго думаючи, Фреймут зібрала валізи та повернулася до України. Там вона дізналася про свою вагітність і поквапилася повідомити про це Нілу. Однак його реакція геть не задовольнила Олю.

"Я подзвонила Нілу і чекала, що зараз людина зрадіє. А він лише сказав: "Ти, мабуть, дуже рада". Після цього я його заблокувала і вирішила, що цієї людини в моєму житті не буде", - зізналася про остаточну причину розставання Оля.

Не лякала Олю і роль матері-одиначки Фото: Instagram

Як то кажуть, перший млинець завжди комом. Й сама жінка з великою іронією ставиться до цих стосунків.

"Ніл - це чоловік мого рагульства", - резюмувала Фреймут.

Зазначимо, що після народження Злати Оля та Ніл підтримували зв’язок. Як детально розповідала Фреймут, у її колишнього дуже гарно розгорнутий епістолярний жанр, мовляв, на слова щедрий, а от на конкретну допомогу – ні.

Олександр Ракоїд

Після втечі з Лондона і під час вагітності, Ольга Фреймут потрапила на "5 Канал", де працювала журналісткою у міжнародному відділі. Досить швидко вона зрозуміла, що це не її справа життя, та пішла на інший канал – "1+1", де працювала фешн-журналісткою в ранковій програмі.

Однак повернемося до "5 Каналу", адже там Фреймут познайомилася із Олександром Ракоїдом – головним режисером і другим своїм неофіційним чоловіком. Він швидко кинув оком на симпатичну білявку. Не збентежив чоловіка навіть той факт, що вона була вагітна.

Другий обранець Ольги Фреймут. Кажуть, вони взяли шлюбу лише у церкві Фото з мережі

"Мені стало цікаво, до чого це дійде. І ось ми одружилися. У нього дуже гарна сім'я. Він із родини телевізійників, його батько – відомий оператор. Але на дружбі шлюбу не побудуєш. Думаю, ні я його не любила, ні він мене", – розповідала Оля про вже про фінал їхніх стосунків.

Деякі джерела стверджують, що пара офіційно не була одружена, лише повінчана. Та як би там не було, а за 4 роки стосунків Оля знову стала холостячкою.

Володимир Локотко

Побудувати справжню родину і стати офіційною дружиною Оля Фреймут змогла з Володимиром Локотком. Пара познайомилася на "Новому каналі", де вона вела "Ревізор", а він став директором.

"Я вперше про нього почула, коли знімала "Ревізор" (новий випуск – ред.). Тоді казали, що він, мабуть, гей, бо дуже красивий. Згодом він запрошував усіх ведучих знайомитись, і мене теж. Я одягнулась, як для гея: зелені шорти, рожева блузка. Мені самій від себе було гидко, але я хотіла сподобатися", - пригадувала Оля.

Цікаво, чи тоді теперішній чоловік Ольги Фреймут підозрював, чим може закінчитися їхня перша зустріч Фото: Instagram

Білявка і справді сподобалася новому керівнику, але не одразу. Їхній роман дуже довго зароджувався.

"Який роман? Я його терпіти не могла! ", - додавала вона.

Був період, коли ведуча хотіла піти з "Нового каналу" на конкуруючий "1+1". Тоді саме Локотко вмовив її залишитися та навіть заставив свою квартиру за кошти, якими закрили кредит Олі.

"Я попросила закрити кредит (за квартиру – ред.). Я пів року ще побула на "Новому каналі", мені із зарплати вираховували ці кошти. Тоді Володя поставив під заставу свою квартиру під мої гроші. Але між нами нічого не було. Дуже цікава історія", - пригадала вона в розмові з Анатолієм Анатолічем.

Володимир та Ольга дуже довго приховували свій роман. Навіть тоді, коли жінка була вагітна. У ЗМІ почали з’являтися припущення щодо батька майбутньої дитини ведучої. Звісно, називали прізвище Локотка.

Лише за пів року після народження сина Валерія вони разом з’явилися на публіці і нарешті розсекретили свої стосунки. За рік Оля народила ще одну дитину – другу донечку Євдокію.

На диво, Ольга не хотіла ділитися особистим Фото: JetSetter

Той період був досить цікавий для ведучої не лише в особистому житті, але й професійному. Вона пішла з "Нового каналу" на "1+1", де вела схоже на "Ревізор" шоу. Фреймут зазначала, що не могла разом працювати з чоловіком.

Однак згодом білявка знову повернулася на "Новий", де намагалася робити власні шоу. Її застерігали, що це може бути найгірше рішення, яке обернеться крахом кар’єри та зламом в особистих стосунках. Перший пункт таки стався – шоу Олі були нерейтинговими, вже за місяць їх довелося закривати, а Володимиру відповідати перед хейтерами за витрачені кошти на створення відверто недешевого продукту для коханої.

"Я б нікому не радила працювати з тим, кого ти любиш. Не буду ніколи з ним працювати. Зараз він найбільший мій друг. У нас набагато вищі стосунки. Він вміє вислухати, зрозуміти", - ділилася своїми висновками Фреймут.

Робота і кохання мають бути окремо - головне правило стосунків Ольги Фреймут Фото: Instagram

Локотко підтримав ідею дружини щодо видавництва та доклав власні зусилля під час карантину, коли справи з бізнесом чи не у всіх підприємців явно не йшли вгору. У цих стосунках Оля відчула себе жінкою та мамою, якою вона, можливо б, хотіла бути і для Злати.

"Я точно заслужила собі такого чоловіка. Я стільки років страждала, плуталася з випадковими історіями. Були і хороші історії", - додавала жінка.

Велика родина Фреймут-Локотко Фото: Instagram

З ними, власне, ми і розібралися. Зазначимо, що під час повномасштабного вторгнення Ольга Фреймут разом із дітьми переїхала до Великої Британії. А влітку між нею та одним забудовником розгорівся палкий скандал.