"Незавершений шедевр": Фреймут заселфилася з 15-річною донькою

Телеведуча Ольга Фреймут поділилася спільним фото зі старшою донькою Златою - рідкісним, оскільки 15-річне дівча кілька місяців тому перебралося на навчання до США.

Мама Оля у Instagram поміркувала про красу підлітків.

У лютому Златі виповниться 16 фото з instagram фреймут

"Тінейджерів називають негарними. Але вони - витвір мистецтва в процесі роботи. Трохи часу і автор її завершить і покаже публіці. Ось тоді доведеться визнати, що помилялися у незугарності підлітків. Бо хіба можна судити незавершений шедевр?", - зазначила 39-річна зірка.

Нагадаємо, свого часу Оля хвалилася, що в вихованні дочки вона "майже безкомпромісна". Телеведуча пильно стежила за харчуванням Злати та привчала її до самодисципліни. Водночас, Фреймут пишається, що дівчинка в неї виросла зухвала і незалежна. Сама Злата називає себе феміністкою.

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