81-річний Мік Джаггер став дідусем ушосте - дочка музиканта розкрила стать та ім'я дитини
Легендарний британський рокер Мік Джаггер став дідусем ушосте. Днями дочка музиканта, модель Джорджія Мей Джаггер оголосила про народження первістка.
Про це стало відомо зі світлин Джорджії з бойфрендом, скейтером Камбраяном Седліком та малюком, які та виклала у своєму Instagram. Виявляється, пологи трапились ще наприкінці минулого місяця.
"Наш син Дін Лі Джаггер Седлік з’явився на світ 30-го серпня. Ми такі закохані та щасливі, що не можемо припинити витріщатися на нього", – написала вона.
Нагадаємо, Джорджія Мей Джаггер народилася у шлюбі музиканта із моделлю Джеррі Холл. Крім неї Мік також має 7 дітей. Наймолодшому з них Деверо 7 років.
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