81-річний Мік Джаггер став дідусем ушосте - дочка музиканта розкрила стать та ім'я дитини

Тетяна Сухачова 11 жовтня, 13:00

Легендарний британський рокер Мік Джаггер став дідусем ушосте. Днями дочка музиканта, модель Джорджія Мей Джаггер оголосила про народження первістка.

Про це стало відомо зі світлин Джорджії з бойфрендом, скейтером Камбраяном Седліком та малюком, які та виклала у своєму Instagram. Виявляється, пологи трапились ще наприкінці минулого місяця.

"Наш син Дін Лі Джаггер Седлік з’явився на світ 30-го серпня. Ми такі закохані та щасливі, що не можемо припинити витріщатися на нього", – написала вона.

Дочка Міка Джаггера з онуком

32-річна модель вперше стала мамою

фото з Instagram

Джорджія Мей Джаггер із чоловіком і сином
Новоспечені батьки з синочком
фото з Instagram Джорджія Мей Джаггер
Онук Міка Джаггера
До речі, модель старша за свого обранця на 8 років
фото з Instagram

Нагадаємо, Джорджія Мей Джаггер народилася у шлюбі музиканта із моделлю Джеррі Холл. Крім неї Мік також має 7 дітей. Наймолодшому з них Деверо 7 років.

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Донька Джаггера народить йому шостого онука від свого на 8 років молодшого бойфренда

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