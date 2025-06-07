Донька Філатова вийшла заміж й засвітила новоспеченого чоловіка на сімейному селфі
Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, 30-річна Катерина Філатова днями вийшла заміж та показалася зі своїм коханим.
Хоч Катя й не показувала поки фото з весілля, проте похвалилася сімейним селфі, ймовірно, на відпочинку.
Також вона попозувала у красивій білій сукні та рожевому пеньюарі.
Як відомо, про обранця Катерини Філатової майже нічого не відомо. Новоспеченого зятя Філатова звуть Віталієм і познайомився він з Катериною на тренуванні у спортивному клубі.
Перед весіллям Катя старанно тренувалася у спортзалі, адже хотіла бути на святі у найкращій формі.
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