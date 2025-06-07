Донька Філатова вийшла заміж й засвітила новоспеченого чоловіка на сімейному селфі

Юлія Леськова - 7 червня, 15:36
Катерина Філатова позує для фото
Фото з Instagram Катерини Філатової

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, 30-річна Катерина Філатова днями вийшла заміж та показалася зі своїм коханим. 

Хоч Катя й не показувала поки фото з весілля, проте похвалилася сімейним селфі, ймовірно, на відпочинку. 

Також вона попозувала у красивій білій сукні та рожевому пеньюарі. 


Катерина Філатова показалася зі своїм чоловіком

Катя засвітила новоспеченого чоловіка на селфі

Катерина Філатова наробила нових фото

Катерина одягнула елегантну білу сукню у стилі old money

Катерина Філатова наробила нових фото

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Катерина Філатова вийшла заміж

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Донька Філатова вийшла заміж
Скріншот з Instagram Катерини Філатової

Як відомо, про обранця Катерини Філатової майже нічого не відомо. Новоспеченого зятя Філатова звуть Віталієм і познайомився він з Катериною на тренуванні у спортивному клубі. 

Перед весіллям Катя старанно тренувалася у спортзалі, адже хотіла бути на святі у найкращій формі. 

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