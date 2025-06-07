Донька Філатова вийшла заміж й засвітила новоспеченого чоловіка на сімейному селфі

Фото з Instagram Катерини Філатової

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, 30-річна Катерина Філатова днями вийшла заміж та показалася зі своїм коханим.

Хоч Катя й не показувала поки фото з весілля, проте похвалилася сімейним селфі, ймовірно, на відпочинку.

Також вона попозувала у красивій білій сукні та рожевому пеньюарі.

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Катя засвітила новоспеченого чоловіка на селфі

Катерина одягнула елегантну білу сукню у стилі old money

Також Філатова заселфилася у ніжному пеньюарі

"Назавжди стартує зараз", - написала Катя й похизувалася обручкою

Скріншот з Instagram Катерини Філатової

Як відомо, про обранця Катерини Філатової майже нічого не відомо. Новоспеченого зятя Філатова звуть Віталієм і познайомився він з Катериною на тренуванні у спортивному клубі.

Перед весіллям Катя старанно тренувалася у спортзалі, адже хотіла бути на святі у найкращій формі.