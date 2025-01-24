Донька Філатова поставила собі спортивну мету перед весіллям та повідомила, коли його планує
Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка влітку отримала пропозицію руки та серця, взялася за ціль прийти у свою найкращу форму.
У своєму Instagram 30-річна дівчина у спортивному розказала, як і коли готується стати нареченою.
"У період, коли я наречена. Через 5 місяців маю бути в своїй найкращій формі евер, тому починаємо", - кинула собі виклик Катерина.
Про обранця Філатової майже нічого не відомо. Пара познайомилася на тренуванні у відомому спортклубі. Також відомо, що майбутнього зятя Бориса Філатова звуть Віталієм.
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