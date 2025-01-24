Донька Філатова поставила собі спортивну мету перед весіллям та повідомила, коли його планує

Марія Мельник 24 січня, 15:30
Катерина Філатова у сукні
фото з Instagram

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка влітку отримала пропозицію руки та серця, взялася за ціль прийти у свою найкращу форму.

У своєму Instagram 30-річна дівчина у спортивному розказала, як і коли готується стати нареченою.

"У період, коли я наречена. Через 5 місяців маю бути в своїй найкращій формі евер, тому починаємо", - кинула собі виклик Катерина.


Донька Філатова у лосинах
Схоже, у червні слід очікувати фото пари з весілля
фото з Instagram

Про обранця Філатової майже нічого не відомо. Пара познайомилася на тренуванні у відомому спортклубі. Також відомо, що майбутнього зятя Бориса Філатова звуть Віталієм.

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