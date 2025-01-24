Донька Філатова поставила собі спортивну мету перед весіллям та повідомила, коли його планує

Донька міського голови Дніпра Бориса Філатова, Катерина, яка влітку отримала пропозицію руки та серця, взялася за ціль прийти у свою найкращу форму.

У своєму Instagram 30-річна дівчина у спортивному розказала, як і коли готується стати нареченою.

"У період, коли я наречена. Через 5 місяців маю бути в своїй найкращій формі евер, тому починаємо", - кинула собі виклик Катерина.

Реклама:

Схоже, у червні слід очікувати фото пари з весілля фото з Instagram

Про обранця Філатової майже нічого не відомо. Пара познайомилася на тренуванні у відомому спортклубі. Також відомо, що майбутнього зятя Бориса Філатова звуть Віталієм.