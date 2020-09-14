Фреймут зізналася, що сама запропонувала одружитися "принцю" Локотку

Телеведуча Ольга Фреймут, яка полюбляє вчити шанувальниць вишуканих манер, дала їм іще один важливий урок: не чекати, доки до тебе прийде щастя, а завойовувати його власноруч.

Сама так вчинила сама Оля, запропонувавши оженитися на ній гендиректору "Нового каналу" Володимирові Локотку.

Цей секрет білявка розкрила під час шоу "Танці з зірками".

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"Замість того, щоби сидіти й чекати, як Попелюшка, біля віконечка, коли принц прийде, я сама свого принца шукала", - поділилася Фреймут.

"Тільки в 35 років я вийшла заміж. Я це нікому не говорила, але я сама запропонувала нам одружитися. Володя подобався багатьом жінкам, колегам, телеведучим, було багато конкуренції, але перемогло кохання, і Володимир одружився на мені. Я перемогла", - підсумувала вона.

До слова, в палкій самбі, яку Фреймут зі своїм партнером виконала на паркеті 13-го вересня, телезірка хотіла "розкрити ту сексуальність, яку не може Володі дати в житті". Вона присвятила танець саме йому.

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Нагадаємо, раніше Фреймут розказувала, що в неї немає друзів, крім Локотка, а ще мами та сестри.

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