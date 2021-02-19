Оце так сильні гени: донька Фреймут показала британську рідню, в яку вдалася. ФОТО

П'ятниця, 19 лютого 2021, 14:06

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл днями відсвяткувала 15-річчя. І серед тих, хто привітав дівчину в цей день, була її старша сестра по батькові Домінік. 

Вона поділилася архівними фото зі Златою та їхніми братами. Іменинниця показала їх і у своїх сторіз.

 
23-річна Домінік у привітанні назвала Злату "маленькою електростанцією" та побажала завжди залишатися собою
Фото з Instagram 

Схожість між Мітчеллами, як то кажуть, видно неозброєним оком.

 
У доньки Фреймут є ще й старші брати у Британії

Як відомо, Фреймут не з тих жінок, які рісля розриву стараються обірвати спілкування дитини з сім'єю біологічного батька. Але й не змушує Злату неодмінно любити Ніла Мітчелла.

Як розказувала телезірка кілька років тому, з рештою британських родичів дочка спілкується навіть частіше, ніж із ним. А Домінік із братами якось навіть приїжджала до "кучерявої сестрички" в Україну.

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