Оце так сильні гени: донька Фреймут показала британську рідню, в яку вдалася. ФОТО

Старша донька телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл днями відсвяткувала 15-річчя. І серед тих, хто привітав дівчину в цей день, була її старша сестра по батькові Домінік.

Вона поділилася архівними фото зі Златою та їхніми братами. Іменинниця показала їх і у своїх сторіз.

23-річна Домінік у привітанні назвала Злату "маленькою електростанцією" та побажала завжди залишатися собою Фото з Instagram

Схожість між Мітчеллами, як то кажуть, видно неозброєним оком.

У доньки Фреймут є ще й старші брати у Британії

Як відомо, Фреймут не з тих жінок, які рісля розриву стараються обірвати спілкування дитини з сім'єю біологічного батька. Але й не змушує Злату неодмінно любити Ніла Мітчелла.

Як розказувала телезірка кілька років тому, з рештою британських родичів дочка спілкується навіть частіше, ніж із ним. А Домінік із братами якось навіть приїжджала до "кучерявої сестрички" в Україну.

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