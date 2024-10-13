11-річна донька Кардашян і Веста в камуфляжі та волохатих крилах побешкетувала для глянцю та присоромила матір. Фото
Донька бізнесвумен й теледіви Кім Кардашян та одіозного репера Каньє Веста, 11-річна Норт зналася для журналу Interview та поділилася деякими фактами зі свого життя.
Світлини опублікувала Кім у своєму Instagram.
У розмові зі своєю мамою для глянцю Норт зізналася, що любить фотографуватися, але ненавидить, коли це роблять папараці.
"Коли я тільки прокинусь, а там вже буде багато папараці, я скажу: "Йой, я збираюся подати на вас до суду". Якщо я готова, якщо я не втомилася, якщо мій одяг гарний, я кажу: "Добре, я можу сфотографуватися", - сказала дівчинка.
Також донька Веста розповіла, що в одязі їй подобається вуличний стиль 90-х. Та навела приклади, як одягається американський репер Tyler, The Creator та її тато, Каньє.
До речі, серед улюблених виконавців у Норт саме Tyler, The Creator, Нікі Мінаж та Юно Майлз.
Дівчинка також поділилася тим, яку б суперсилу хотіла б мати.
"Я завжди хотіла зупиняти час. Одного разу минулого року, коли я була на уроці, я сказала: "Я хочу поставити паузу та зробити всю свою роботу, а потім вибігти з уроку та піти в Starbucks, а потім поїхати в Японію, а потім поїхати всюди!" - пригадала донька Кардашян.
Норт навіть дорікнула своїй мамі, коли та запитала, чи смачно вона готує.
"Ти давно не готувала для нас. Востаннє це було два Геловіни тому. Ти приготувала макарони з сиром. Але ти справді вмієш мені огірочки солити", - додала вона.
До речі, у майбутньому донька Каньє не знає, ким хоче стати, бо вже зараз робить багато чого. До прикладу, зараз дівчинка відкриває свою лінію одягу Nort (звісно, за допомогою мами).
Нагадаємо, якось Норт частково повторила образ своєї мачухи, архітекторки Б'янки Сенсорі.
А ще одного разу дівчинка намалювала голий зад своєї мачухи та спантеличила цим мережу.