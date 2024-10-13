11-річна донька Кардашян і Веста в камуфляжі та волохатих крилах побешкетувала для глянцю та присоромила матір. Фото

Юлія Леськова 13 жовтня, 17:28
Кім Кардашян з старшою донькою позує для фото
Фото pierresnaps

Донька бізнесвумен й теледіви Кім Кардашян та одіозного репера Каньє Веста, 11-річна Норт зналася для журналу Interview та поділилася деякими фактами зі свого життя.

Світлини опублікувала Кім у своєму Instagram.

У розмові зі своєю мамою для глянцю Норт зізналася, що любить фотографуватися, але ненавидить, коли це роблять папараці.


"Коли я тільки прокинусь, а там вже буде багато папараці, я скажу: "Йой, я збираюся подати на вас до суду". Якщо я готова, якщо я не втомилася, якщо мій одяг гарний, я кажу: "Добре, я можу сфотографуватися", - сказала дівчинка.

Донька Кім Кардашян на фото

Норт розповіла, що один із найулюбленіших днів у її житті був тоді, коли вона з братами і сестрами та батьком відпочивали в Італії

Фото Theo Liu

Також донька Веста розповіла, що в одязі їй подобається вуличний стиль 90-х. Та навела приклади, як одягається американський репер Tyler, The Creator та її тато, Каньє.

До речі, серед улюблених виконавців у Норт саме Tyler, The Creator, Нікі Мінаж та Юно Майлз.

Дівчинка також поділилася тим, яку б суперсилу хотіла б мати.

Норт попозувала з крилами

У Норт є двоє молодших братів та сестра: 8-річний Сейнт, 6-річна Чикаго та 4-річний Псалм

Фото Theo Liu

"Я завжди хотіла зупиняти час. Одного разу минулого року, коли я була на уроці, я сказала: "Я хочу поставити паузу та зробити всю свою роботу, а потім вибігти з уроку та піти в Starbucks, а потім поїхати в Японію, а потім поїхати всюди!" - пригадала донька Кардашян.

Норт навіть дорікнула своїй мамі, коли та запитала, чи смачно вона готує.

"Ти давно не готувала для нас. Востаннє це було два Геловіни тому. Ти приготувала макарони з сиром. Але ти справді вмієш мені огірочки солити", - додала вона.

До речі, у майбутньому донька Каньє не знає, ким хоче стати, бо вже зараз робить багато чого. До прикладу, зараз дівчинка відкриває свою лінію одягу Nort (звісно, за допомогою мами).

Норт попозувала в іграшках

На Геловін дівчинка готує аж шість образів

Фото Theo Liu

Нагадаємо, якось Норт частково повторила образ своєї мачухи, архітекторки Б'янки Сенсорі.

А ще одного разу дівчинка намалювала голий зад своєї мачухи та спантеличила цим мережу.

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