Мама дозволила? 11-річна донька Кардашян і Веста частково повторила екстравагантний лук мачухи

Норт, старша дитина Кім Кардашян і Каньє Веста, росте бунтаркою Фото з Instagram Кардашян

Схоже, старшій доньці реалітізірки Кім Кардашян та репера Каньє Веста, 11-річній Норт дуже подобається стиль його нової дружини Б'янки Сенсорі.

До визивних прозорих топів і ліфчиків для самих сосків Норі, звісно, поки не доросла. Але 14-го серпня у Нью-Йорку вона вигуляла велетенську хутряну шапку, дуже схожу на Б'янчину.

Замість іграшкової вівці, яка в Сенсорі виконувала роль аксесуару для цього луку, в дівчинки в руках був справжній песик.

Реклама:

Норт починає потроху наслідувати провокаторку-мачуху? Фото Getty Images

Нагадаємо, свого часу Норт епатувала мережу, змалювавши голодупу Сенсорі з обкладинки нового альбому батька. Подейкують, Кім провела з колишнім чоловіком бесіду, вимагаючи, щоби в присутності їхніх дітей Б'янка одягалася пристойніше. Водночас і сама Кардашян, імовірно, трохи повторює за Сенсорі.

Як відомо, у Кім та Каньє четверо спільних нащадків: Норі, 8-річний Сейнт, 6-річна Чикаго і 5-річний Псалм. Б'янка з ними, схоже, добре ладнає.