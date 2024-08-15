Мама дозволила? 11-річна донька Кардашян і Веста частково повторила екстравагантний лук мачухи
Схоже, старшій доньці реалітізірки Кім Кардашян та репера Каньє Веста, 11-річній Норт дуже подобається стиль його нової дружини Б'янки Сенсорі.
До визивних прозорих топів і ліфчиків для самих сосків Норі, звісно, поки не доросла. Але 14-го серпня у Нью-Йорку вона вигуляла велетенську хутряну шапку, дуже схожу на Б'янчину.
Замість іграшкової вівці, яка в Сенсорі виконувала роль аксесуару для цього луку, в дівчинки в руках був справжній песик.
Нагадаємо, свого часу Норт епатувала мережу, змалювавши голодупу Сенсорі з обкладинки нового альбому батька. Подейкують, Кім провела з колишнім чоловіком бесіду, вимагаючи, щоби в присутності їхніх дітей Б'янка одягалася пристойніше. Водночас і сама Кардашян, імовірно, трохи повторює за Сенсорі.
Як відомо, у Кім та Каньє четверо спільних нащадків: Норі, 8-річний Сейнт, 6-річна Чикаго і 5-річний Псалм. Б'янка з ними, схоже, добре ладнає.
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