Донька Кроуфорд у мереживі без бра показала цілунки зі своїм на 10 років старшим бойфрендом у Венеції
Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, модель і актриса Кая Гербер показалася за ніжними цілунками з бойфрендом, актором Льюїсом Пуллманом на Венеційському кінофестивалі
Парочка продемонструвала свої стильні луки і водночас довела міцність почуттів.
23-річна Кая виглядала елегантно у вишуканій міді-сукні з мережива, яку вона вдягнула без бра, і у туфлях на невисоких підборах, коли вони з коханим, узявшись за руки, приїхали на прем’єру його фільму "Заповіт Енн Лі".
Як відомо, новий бойфренд Каї — син голлівудської зірки Білла Пуллмана, тож обидва належать до "nepo babies".
До речі, у січні Гербер розірвала 3-річні стосунки з актором Остіном Батлером.
