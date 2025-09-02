Донька Кроуфорд у мереживі без бра показала цілунки зі своїм на 10 років старшим бойфрендом у Венеції

Марія Мельник - 2 вересня, 14:45

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, модель і актриса Кая Гербер показалася за ніжними цілунками з бойфрендом, актором Льюїсом Пуллманом на Венеційському кінофестивалі

Парочка продемонструвала свої стильні луки і водночас довела міцність почуттів.

Кая Гербер з бойфрендом

Кая і Льюїс не приховували почуттів

Фото Getty Images

23-річна Кая виглядала елегантно у вишуканій міді-сукні з мережива, яку вона вдягнула без бра, і у туфлях на невисоких підборах, коли вони з коханим, узявшись за руки, приїхали на прем’єру його фільму "Заповіт Енн Лі".


Дочка Сінді Кроуфорд з коханим

Пуллман старший за свою подругу майже на 10 років

Фото Getty Images

Як відомо, новий бойфренд Каї — син голлівудської зірки Білла Пуллмана, тож обидва належать до "nepo babies".

До речі, у січні Гербер розірвала 3-річні стосунки з актором Остіном Батлером.

