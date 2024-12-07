Донька Кідман і Круза вперше за довгий час показалася у мережі: який вигляд має
31-річна прийомна донька американських акторів Ніколь Кідман та Тома Круза, Белла вперше за довгий час з'явилася у мережі. Востаннє дівчина показувалася у соцмережі навесні минулого року.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Дівчина відвідала Imagine Museum у Флориді, де виставлені її роботи. Вона опублікувала фото, на якому позує біля стіни, на якій висить картина у стилі абстракція.
"Цей маленький хлопець потрапив до музею", - написала Белла.
Нагадаємо, під час свого шлюбу Том Круз та Ніколь Кідман також всиновили хлопчика Коннора, зараз йому 29 років.
Цікаво, що обоє дітей не хотіли спілкуватися зі своєю зірковою мамою, ймовірно через те, що вони залишилися з Томом сповідати саєнтологію. Втім після смерті мами Кідман діти все-таки підтримали її.
Як відомо, у Ніколь Кідман є двоє доньок від другого шлюбу: Сандей Роуз та Фейс Маргарет. А от у Тома Круза є 18-річна донька Сурі, втім він з нею не спілкується вже понад 12 років.
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