Тому Крузу це не сподобається: інсайдер повідомив, що їхні з Кідман діти "повернулися в її життя"

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Австралійська та американська акторка Ніколь Кідман переживає тяжку втрату: на початку вересня померла її мама Джанель.

Але схоже, разом із горем прийшла і радість: прийомні діти Ніколь і Тома Круза, 31-річна Ізабелла і 29-річний Коннор знову почали з нею спілкуватися.

Про це від джерела стало відомо Woman's Day, пише Daily Mail.

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Ніколь Кідман і Том Круз із прийомними сином і донькою в 1996-му році Фото Getty Images

Зі слів інформатора, дізнавшись про смерть Джанель, Белла з Коннором разом написали Ніколь листа. Тепер акторка щаслива, що донька і син "повернулися в її життя".

"Ніколь дуже зігріло серце спільне повідомлення від Белли та Коннора, від яких нічого не було чутно вже дуже довго", - зазначив співрозмовник видання.

Белла Кідман Круз - художниця Фото з сайту Кідман Круз

Коннор, на відміну від сестри, носить прізвище лише одного з батьків - Круз Фото з Instagram Круза

"Трохи сумно, що знадобився такий трагічний момент, щоби повернути їх у її життя, але вона розуміє, що її мама була би дуже щаслива, якби її смерть повернула онуків, які віддалилися, назад у родину", - додав він.

Як відомо, після розлучення Кідман і Круза прийомні діти залишилися з батьком та, відповідно, в лоні саєнтологічної церкви, яка категорично не схвалює спілкування своїх членів із "чужинцями", навіть родичами.

Беллу актори вдочерили в 1992-му, а Коннора всиновили у 1995-му. А в 2001-му зірковий шлюб розпався

У 2014-му році ні Коннор, ні Ізабелла не прийшли на похорон батька Ніколь, що, подейкували, страшенно засмутило зірку. Не було Кідман і на весіллі доньки у 2015-му.

В одному з інтерв'ю 2018-го року Ніколь зізналася, що дуже любить Ізабеллу та Коннора, але вони "зробили свій вибір".

Нагадаємо, в другому шлюбі Кідман народилося двоє доньок: Сандей Роуз і Фейс Маргарет. Том Круз, який потім оженився на Кеті Холмс, став батьком дівчинки Сурі. Але фактично викреслив її зі свого життя після розлучення через небажання Холмс занурювати доньку в саєнтологію.











