Кідман у картатій спідничці завітала підтримати дебют 16-річної дочки на подіумі. Фото

Голлівудська актриса Ніколь Кідман з тих зірок, які рідко з’являються на публіці із дітьми. Винятком став показ італійського бренду Miu Miu, участь у якому взяла 16-річна донечку акторки Сандей Роуз. Для юної красуні вихід на подіум став дебютом у моделінгу.

Кідман підтримала дівчинку, вболіваючи за неї із першого ряду. Для показу зірка обрала картату спідничку нижче коліна та джемпер темно-синього кольору. Сама ж Сандей, яка залюбки попозувала з мамою після шоу, перевдяглася згодом у міні з топом та чоботами.

Юна Сандей та її модний дебют фото labem bika

Кідман підтримала доньку в день її дебюту на подіумі фото GETTY IMAGES

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Як відомо, у Ніколь Кідман та її чоловіка, співака Кіта Урбана двоє спільних донечок: Сандей Роуз і Фейс Маргарет. Також актриса має двох дорослих прийомних дітей, сина Коннора та дочку Ізабеллу, яких вона усиновила під час шлюбу з Томом Крузом.

Ті, до речі, довгий час не розмовляли з Кідман, адже після розлучення батьків обрали йти шляхом саєнтології, як і Круз. Щоправда, нещодавно стало відомо, що обидва відновили спілкування з Ніколь після смерті мами актриси.

Нагадаємо, раніше Кідман розповідала, як ставиться до вибору Коннора та Ізабелли йти шляхом Круза.