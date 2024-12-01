750 годин на створення сукні: 20-річна донька Пелтроу і Мартіна у розкішному образі дебютувала на балу у Парижі
Донька американської акторки Гвінет Пелтроу та фронтмена британського гурту Coldplay Кріса Мартіна, 20-річна Еппл Мартін, яка зазвичай трималася подалі від публічності, здійснила свій дебютний вихід. Дівчина у розкішній сукні з'явилася на Le Bal des Débutantes (бал дебютанток) у Парижі.
Про це пише Vogue.
Для балу дівчина обрала сукню від креативного директора модного дому Valentino Алессандра Мікеле. Для Мартін створили розкішне плаття ніжно-блакитного кольору без бретелей, яке складалося з шести ярусів шовкового плісованого шифону. Талію дівчини акцентували чорним шовковим бантом.
Зазначається, що на створення сукні для доньки Пелтроу пішло 750 годин роботи.
До речі, танцювала дівчина на балу зі своїм зірковим батьком. Відео танцю потрапило у мережу.
Нагадаємо, у Гвінет Пелтроу і Кріса Мартіна є ще спільний син Мозес.
До речі, після розлучення Пелтроу і Мартін залишилися хорошими друзями. Музикант навіть їздив з Гвінет у її медовий місяць замість нового чоловіка, продюсера Бреда Фолчака.
Пелтроу в лаконічній сукні з розкішним декольте засвітилася на вечірці у Нью-Йорку. Фото
Пелтроу у стильній трійці, Кравіц у мереживі без бюстгальтера та Бруні з прозорим низом завітали на показ Saint Laurent
Пелтроу у день річниці шлюбу з чоловіком показалася в купальнику з ним на воді