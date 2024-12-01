750 годин на створення сукні: 20-річна донька Пелтроу і Мартіна у розкішному образі дебютувала на балу у Парижі

Донька американської акторки Гвінет Пелтроу та фронтмена британського гурту Coldplay Кріса Мартіна, 20-річна Еппл Мартін, яка зазвичай трималася подалі від публічності, здійснила свій дебютний вихід. Дівчина у розкішній сукні з'явилася на Le Bal des Débutantes (бал дебютанток) у Парижі.

Про це пише Vogue.

Для балу дівчина обрала сукню від креативного директора модного дому Valentino Алессандра Мікеле. Для Мартін створили розкішне плаття ніжно-блакитного кольору без бретелей, яке складалося з шести ярусів шовкового плісованого шифону. Талію дівчини акцентували чорним шовковим бантом.

Реклама:

Зазначається, що на створення сукні для доньки Пелтроу пішло 750 годин роботи.

Свій образ Мартін доповнила блакитними босоніжками в тон сукні Фото Virgile Guinard

До речі, танцювала дівчина на балу зі своїм зірковим батьком. Відео танцю потрапило у мережу.

Нагадаємо, у Гвінет Пелтроу і Кріса Мартіна є ще спільний син Мозес.

До речі, після розлучення Пелтроу і Мартін залишилися хорошими друзями. Музикант навіть їздив з Гвінет у її медовий місяць замість нового чоловіка, продюсера Бреда Фолчака.