Пелтроу у стильній трійці, Кравіц у мереживі без бюстгальтера та Бруні з прозорим низом завітали на показ Saint Laurent

24-го вересня у Парижі розпочався Тиждень моди, і одним із перших свою колекцію весна-літо 2025 представив люксовий бренд, піонер вишуканості Saint Laurent.

Звісно ж, у перших рядах показу зібралося багато відомих обличь.

Актриса Гвінет Пелтроу вигуляла стильний штанний костюм мишиного кольору. Колишня перша леді Франції, модель Карла Бруні епатувала публіку сукнею з повністю прозорим низом, крізь який було видно трусики зірки. Щоправда поверх сукні на ній була коротка шуба.

Стильна трійця: Гвінет Пелтроу, Ленні Кравіц та Анрі Піно на показі Sain Laurent у Парижі Фото Getty Images

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Актриса Зої Кравіц підкреслила свою тендітність і розкутість мереживною сукнею міні, крізь яку було видно її голі груди.

Мініатюрна Зої залишила дуже мало простору для уяви Фото Getty Images

Також чорне мереживо обрала донька Кейт Мосс, Ліла. Щоправда груди 21-річна модель все ж таки приховала від пильних фотографів під тканиною.

Ліла Мосс, як і Зої Кравіц, обрала чорний гіпюр, але виявилася трішки скромнішою Фото Getty Images

Наречена актора Джейсона Стейтема, модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вигуляла провокативний лук із сукні та панчохів кольору мокко.

Розі Хантінгтон-Вайтлі з тих жінок, на яких усе виглядає ідеально, або майже усе Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно на прем'єрі свого режисерського дебюту Зої Кравіц теж засвітила груди крізь прозору майку.