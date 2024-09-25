Пелтроу у стильній трійці, Кравіц у мереживі без бюстгальтера та Бруні з прозорим низом завітали на показ Saint Laurent
24-го вересня у Парижі розпочався Тиждень моди, і одним із перших свою колекцію весна-літо 2025 представив люксовий бренд, піонер вишуканості Saint Laurent.
Звісно ж, у перших рядах показу зібралося багато відомих обличь.
Актриса Гвінет Пелтроу вигуляла стильний штанний костюм мишиного кольору. Колишня перша леді Франції, модель Карла Бруні епатувала публіку сукнею з повністю прозорим низом, крізь який було видно трусики зірки. Щоправда поверх сукні на ній була коротка шуба.
Актриса Зої Кравіц підкреслила свою тендітність і розкутість мереживною сукнею міні, крізь яку було видно її голі груди.
Також чорне мереживо обрала донька Кейт Мосс, Ліла. Щоправда груди 21-річна модель все ж таки приховала від пильних фотографів під тканиною.
Наречена актора Джейсона Стейтема, модель Розі Хантінгтон-Вайтлі вигуляла провокативний лук із сукні та панчохів кольору мокко.
Нагадаємо, нещодавно на прем'єрі свого режисерського дебюту Зої Кравіц теж засвітила груди крізь прозору майку.