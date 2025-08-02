24-річна донька Брежнєвої похвалилася струнким тілом у бікіні. Фото
Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман похвалилася тілом на відпочинку.
Соня зазнімкувалася на сходах вілли лише у бікіні, стоячи спиною до камери. Таким чином вона продемонструвала свою підтягнуту фігуру.
Нагадаємо, якось Соня у куценьких в'язаних шортиках показала вміння пити з двох келихів одночасно.
Крім того, минулого року на Геловін донька Брежнєвої вирядилася дамою 18 століття.
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