24-річна донька Брежнєвої похвалилася струнким тілом у бікіні. Фото

Юлія Леськова - 2 серпня, 11:40
Донька Віри Брежнєвої попозувала для фото
Фото з Instagram Соні Кіперман

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 24-річна Соня Кіперман похвалилася тілом на відпочинку. 

Соня зазнімкувалася на сходах вілли лише у бікіні, стоячи спиною до камери. Таким чином вона продемонструвала свою підтягнуту фігуру. 

Донька Віри Брежнєвої показалася на відпочинку

24-річна красуня похвалилася стрункою фігурою


Нагадаємо, якось Соня у куценьких в'язаних шортиках показала вміння пити з двох келихів одночасно. 

Крім того, минулого року на Геловін донька Брежнєвої вирядилася дамою 18 століття. 

Читайте також:

Дочка Брежнєвої в сяючій сукні та шубі уявила себе Мерилін Монро. Фото

Молодша донька Брежнєвої у total white та з Chanel наробила фото на сходах

15-річна донька Брежнєвої у пісочному трикотажі наробила жіночних фото на сходах

Віра Брежнєва
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів