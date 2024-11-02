23-річна донька Брежнєвої у корсеті та мереживі поуявляла себе дамою XVIII століття на Геловін. Фото

Фото з Instagram Соні Кіперман

Старша донька співачки Віри Брежнєвої, 23-річна Соня Кіперман із запізненням продемонструвала свій геловінський образ. Вона уявила себе дамою XVIII століття.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

На Геловін Соня одягнулася у білий корсет з візерунками та атласну коротеньку спідничку з мереживом. Свій образ вона доповнила таким ж жакетом, білими панчохами, білою перукою, схожою на ті, які одягали дами на бали у 18 столітті та віялом.

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"Краще пізно, ніж ніколи", - написала Кіперман.

Дівчина стилізувала образ на сучасний лад

Як вам такий образ від доньки Брежнєвої?

Нагадаємо, якось Соня Кіперман влаштувала гарячу фотосесію у бікіні та сітці біля скель.

Як відомо, у Віри Брежнєвої є ще менша донька, 14-річна Сара.