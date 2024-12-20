Дочка Брежнєвої в сяючій сукні та шубі уявила себе Мерилін Монро. Фото

ТаблоID 20 грудня, 13:15

Схоже, 23-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знайшла собі образ для новорічної ночі. Або дівчина просто любить перевтілюватися.

У своєму Instagram вона показалася в мерехтливій сукні та шубі і з пишною зачіскою. Весь лук Соні нагадував легендарну голлівудську актрису.

Соня Кіперман

Сукня Соні до того ж майже прозора

"Наслідуючи Мерилін Монро", - підписала світлини дочка Віри.


Старша донька Брежнєвої

Соня уявила себе Мерилін Монро

Соня Кіперман Брежнєва

Був ще й червоний варіант сукні

До речі, на свято Геловіна Соня теж перевтілювалася. Тоді дівчина уявила себе дамою 18 століття.

Як відомо, Кіперман живе у США, де цього року закінчила навчання. Чим дівчина зараз займається, невідомо.

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