Дочка Брежнєвої в сяючій сукні та шубі уявила себе Мерилін Монро. Фото

Схоже, 23-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знайшла собі образ для новорічної ночі. Або дівчина просто любить перевтілюватися.

У своєму Instagram вона показалася в мерехтливій сукні та шубі і з пишною зачіскою. Весь лук Соні нагадував легендарну голлівудську актрису.

Сукня Соні до того ж майже прозора

"Наслідуючи Мерилін Монро", - підписала світлини дочка Віри.

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Соня уявила себе Мерилін Монро

Був ще й червоний варіант сукні

До речі, на свято Геловіна Соня теж перевтілювалася. Тоді дівчина уявила себе дамою 18 століття.

Як відомо, Кіперман живе у США, де цього року закінчила навчання. Чим дівчина зараз займається, невідомо.