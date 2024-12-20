Дочка Брежнєвої в сяючій сукні та шубі уявила себе Мерилін Монро. Фото
Схоже, 23-річна донька співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман знайшла собі образ для новорічної ночі. Або дівчина просто любить перевтілюватися.
У своєму Instagram вона показалася в мерехтливій сукні та шубі і з пишною зачіскою. Весь лук Соні нагадував легендарну голлівудську актрису.
"Наслідуючи Мерилін Монро", - підписала світлини дочка Віри.
До речі, на свято Геловіна Соня теж перевтілювалася. Тоді дівчина уявила себе дамою 18 століття.
Як відомо, Кіперман живе у США, де цього року закінчила навчання. Чим дівчина зараз займається, невідомо.
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