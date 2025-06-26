15-річна донька Брежнєвої у пісочному трикотажі наробила жіночних фото на сходах

Марія Мельник - 26 червня, 11:20

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 15-річна Сара Кіперман позує наче справжня модель. 

Дівчина наробила серію знімків у затишному костюмі пісочного кольору та показал їх у своєму Instagram. 

Донька Брежнєвої в сукні

До речі, цікаві факти про Сару: вона любить люксові бренди та говорить 6-ма мовами

Фото: aliceshueva.ph
Сара Кіперман в окулярах

Важко повірити, що дівчині лише 15


Сара Кіперман у пісочному костюмі

Кіперман показала свій жіночний бік

Донька Брежнєвої - портретне фото

Сара все більше стає схожою на зіркову маму

Дівчина живе з батьком та його родиною у Швейцарії

Дівчина живе з батьком та його родиною у Швейцарії

Як відомо, ще рік тому Сара мешкала у Швейцарії зі своїм татком Михайлом Кіперманом та його родиною - дружиною Альоною та трьома дітьми. Кіпермана, до речі, НАБУ оголосило в розшук у січні 2024-го.

Нагадаємо, старша дочка Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно закінчила коледж у Каліфорнії. Сама співачка начебто живе у Латвії та іноді навідується до України.

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