15-річна донька Брежнєвої у пісочному трикотажі наробила жіночних фото на сходах
Молодша донька співачки Віри Брежнєвої, 15-річна Сара Кіперман позує наче справжня модель.
Дівчина наробила серію знімків у затишному костюмі пісочного кольору та показал їх у своєму Instagram.
Як відомо, ще рік тому Сара мешкала у Швейцарії зі своїм татком Михайлом Кіперманом та його родиною - дружиною Альоною та трьома дітьми. Кіпермана, до речі, НАБУ оголосило в розшук у січні 2024-го.
Нагадаємо, старша дочка Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно закінчила коледж у Каліфорнії. Сама співачка начебто живе у Латвії та іноді навідується до України.
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