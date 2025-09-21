Блондинка з пірсингом: 19-річна донька Джолі та Пітта кардинально змінила імідж

Фото Getty Images

19-річна донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Шайло Джолі з'явилася на публіці в оновленому іміджі.

Дівчину помітили на прогулянці з подругою на Нижньому Манхеттені. Судячи з фото, Шайло перефарбувала волосся на кілька тонів світліше, тепер вона справжня блондинка.

Також вона, схоже, зробила собі пірсинг. На кадрах під нижньою губою чітко видко срібну сережку у форми кулі.

Крім цього, донька Джолі була нафарбованою, що не дуже притаманно їй, адже частіше на публіці її можна побачити без макіяжу.

Нагадаємо, досягнувши повноліття Шайло невідкладно зайнялася відмовою від прізвища свого зіркового батька "Пітт", залишивши собі тільки мамине - Джолі.

Як відомо, дівчина активно займається танцями, тож навіть взяла собі псевдонім "Shi Joli".