"Хоче подолати цю прірву": інсайдер розповів, чому Пітт намагається налагодити стосунки з Джолі

Голлівудський актор Бред Пітт вперше за багато років особисто звернувся до своєї колишньої дружини 49-річної актриси Анджеліни Джолі.

Як повідомляють джерела Radar Online, 61-річний Пітт прагне налагодити стосунки з Енджі заради їхніх спільних дітей. Особливо Пітта турбує 21-річний Пакс, який нещодавно знову потрапив у ДТП.

За даними інсайдерів, Пітт хвилюється за Пакса і прагне повернутися в життя своїх дітей Фото Getty Images

За даними інсайдерів, після остаточного врегулювання процесу розлучення Бред вирішив відновити контакт із дітьми. Він вважає, що його відсутність у житті Пакса стала однією з причин безрозсудної поведінки хлопця. Пітт побоюється, що без батьківської підтримки його син може серйозно постраждати внаслідок своїх необережних вчинків.

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"У грудні вони нарешті уклали угоду про розлучення, поклавши край восьмирічному запеклому процесу, і тепер Бред хоче повернутися до життя своїх дітей. Він дуже хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що сину потрібен постійний вплив у його житті. Він боїться, що зрештою той загине в автокатастрофі, якщо продовжуватиме жити так, як зараз. У цей період для хлопчика дуже важливо, щоб його батько був поруч. Паксу потрібна була сильна чоловіча фігура в його житті, але Бреду не дозволяли виконувати цю роль", — зазначає джерело.

Як відомо, після розставання Анджеліни і Бреда їхні діти стали на бік матері Фото Getty Images

Значною перешкодою для нормалізації стосунків залишається судова боротьба між Піттом і Джолі за виноробню Château Miraval. Попри юридичні суперечки, Бред сподівається, що Анджеліна дозволить йому більше часу проводити з дітьми.

"Ця ситуація змушує його гніватись і сумувати. Реальність того, що він пропустив так багато моментів у житті своїх дітей, є тягарем, якого він не може позбутися. Однак він все ще відчуває, що міг би позитивно вплинути на Пакса, але йому потрібна допомога Анджеліни, щоб подолати цю прірву", — додав інсайдер.

Джолі все частіше виходить на публіку разом із дітьми, у той час коли Пітт з ними навіть не спілкується Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Пакс втретє за рік потрапив у ДТП, причому двічі за останні шість місяців — на електровелосипеді. В одній з аварій він їхав без рук і не впорався з керуванням. Через свою необережність хлопця навіть було госпіталізовано.

Як відомо, Анджеліна Джолі ініціювала розлучення з Бредом Піттом у 2016 році, звинувативши його у фізичному насильстві над дітьми.

Ба більше, за словами акторки, Пітт застосовував силу і щодо неї, а коли один із дітей спробував захистити матір, він напав на нього.