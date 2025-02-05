"Хоче подолати цю прірву": інсайдер розповів, чому Пітт намагається налагодити стосунки з Джолі
Голлівудський актор Бред Пітт вперше за багато років особисто звернувся до своєї колишньої дружини 49-річної актриси Анджеліни Джолі.
Як повідомляють джерела Radar Online, 61-річний Пітт прагне налагодити стосунки з Енджі заради їхніх спільних дітей. Особливо Пітта турбує 21-річний Пакс, який нещодавно знову потрапив у ДТП.
За даними інсайдерів, після остаточного врегулювання процесу розлучення Бред вирішив відновити контакт із дітьми. Він вважає, що його відсутність у житті Пакса стала однією з причин безрозсудної поведінки хлопця. Пітт побоюється, що без батьківської підтримки його син може серйозно постраждати внаслідок своїх необережних вчинків.
"У грудні вони нарешті уклали угоду про розлучення, поклавши край восьмирічному запеклому процесу, і тепер Бред хоче повернутися до життя своїх дітей. Він дуже хвилюється за Пакса. Він звернувся до Анджеліни, бо відчуває, що сину потрібен постійний вплив у його житті. Він боїться, що зрештою той загине в автокатастрофі, якщо продовжуватиме жити так, як зараз. У цей період для хлопчика дуже важливо, щоб його батько був поруч. Паксу потрібна була сильна чоловіча фігура в його житті, але Бреду не дозволяли виконувати цю роль", — зазначає джерело.
Значною перешкодою для нормалізації стосунків залишається судова боротьба між Піттом і Джолі за виноробню Château Miraval. Попри юридичні суперечки, Бред сподівається, що Анджеліна дозволить йому більше часу проводити з дітьми.
"Ця ситуація змушує його гніватись і сумувати. Реальність того, що він пропустив так багато моментів у житті своїх дітей, є тягарем, якого він не може позбутися. Однак він все ще відчуває, що міг би позитивно вплинути на Пакса, але йому потрібна допомога Анджеліни, щоб подолати цю прірву", — додав інсайдер.
Нагадаємо, нещодавно Пакс втретє за рік потрапив у ДТП, причому двічі за останні шість місяців — на електровелосипеді. В одній з аварій він їхав без рук і не впорався з керуванням. Через свою необережність хлопця навіть було госпіталізовано.
Як відомо, Анджеліна Джолі ініціювала розлучення з Бредом Піттом у 2016 році, звинувативши його у фізичному насильстві над дітьми.
Ба більше, за словами акторки, Пітт застосовував силу і щодо неї, а коли один із дітей спробував захистити матір, він напав на нього.
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