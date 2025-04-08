Справжня донька "Лари Крофт": 18-річна Шайло Джолі повторила зачіску зіркової мами з культового фільму

18-річна Шайло Джолі, донька акторів Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, потрапила в об’єктиви папараці біля танцювальної студії та в черговий раз нагадала, як сильно вона схожа на свою зіркову маму.

Дівчина вийшла до друзів після заняття, демонструючи світле волосся, заплетене в коси, які нагадують культову зачіску героїні Лари Крофт, яку грала Анджеліна у фільмі "Розкрадачка гробниць", пише Daily Mail.

Shiloh Jolie looks more like her actress mom Angelina than ever after styling her long hair in Lara Croft braids https://t.co/EcZX0LGxhS — Daily Mail Online (@MailOnline) April 8, 2025

Окрім зачіски, увагу привертали й риси обличчя Шайло — чіткі вилиці та погляд, що дуже нагадували Джолі.

𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐉𝐨𝐥𝐢𝐞 𝐢𝐧 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐫𝐨𝐟𝐭: 𝐓𝐨𝐦𝐛 𝐑𝐚𝐢𝐝𝐞𝐫 - 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐚𝐝𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐋𝐢𝐟𝐞 pic.twitter.com/Dj0ediSCwC — ً (@prettyfugitive) August 25, 2020

Донька акторів обрала чорне худі, широкі спортивні штани та кросівки. Під час перерви між заняттями вона спілкувалась з друзями на сходах та сміялась.

Хореограф, з яким працює Шайло, раніше зазначав, що дівчина має неабияку витривалість і завзятість, тренується регулярно й відповідально підходить до справи. Танцями вона займається вже кілька років.

Shiloh Jolie-Pitt steps out looking just like mom Angelina, embracing dance and a shared commitment to social justice. https://t.co/qXyisFHiiN pic.twitter.com/k6jezUlkvJ — DeFi Duchess (@DeF1duchess) April 8, 2025

Нагадаємо, дівчина на своє 18-річчя подала документи для зміни прізвища. Тепер вона офіційно не Джолі-Пітт.

Не так давно Анджеліна і Бред фіналізували своє розлучення. Нагадаємо, в експодружжя шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн. Усі вони підтримують маму і часто супроводжують її на хідниках.

До речі, актор дуже хоче примиритися з нащадками. Заради цього він навіть намагається вийти на контакт з колишньою дружиною. Особливо його турбує 21-річний Пакс, який нещодавно потрапив у ДТП вдруге.