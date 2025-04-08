Справжня донька "Лари Крофт": 18-річна Шайло Джолі повторила зачіску зіркової мами з культового фільму
18-річна Шайло Джолі, донька акторів Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, потрапила в об’єктиви папараці біля танцювальної студії та в черговий раз нагадала, як сильно вона схожа на свою зіркову маму.
Дівчина вийшла до друзів після заняття, демонструючи світле волосся, заплетене в коси, які нагадують культову зачіску героїні Лари Крофт, яку грала Анджеліна у фільмі "Розкрадачка гробниць", пише Daily Mail.
Окрім зачіски, увагу привертали й риси обличчя Шайло — чіткі вилиці та погляд, що дуже нагадували Джолі.
Донька акторів обрала чорне худі, широкі спортивні штани та кросівки. Під час перерви між заняттями вона спілкувалась з друзями на сходах та сміялась.
Хореограф, з яким працює Шайло, раніше зазначав, що дівчина має неабияку витривалість і завзятість, тренується регулярно й відповідально підходить до справи. Танцями вона займається вже кілька років.
Нагадаємо, дівчина на своє 18-річчя подала документи для зміни прізвища. Тепер вона офіційно не Джолі-Пітт.
Не так давно Анджеліна і Бред фіналізували своє розлучення. Нагадаємо, в експодружжя шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів'єн. Усі вони підтримують маму і часто супроводжують її на хідниках.
До речі, актор дуже хоче примиритися з нащадками. Заради цього він навіть намагається вийти на контакт з колишньою дружиною. Особливо його турбує 21-річний Пакс, який нещодавно потрапив у ДТП вдруге.
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