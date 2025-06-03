Шайло Джолі, але не зовсім: стало відомо, як тепер називає себе донька кінозірок
Досягнувши торік повноліття, середня дочка акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Шайло невідкладно зайнялася офіційною зміною прізвища. Замість Джолі-Пітт вона стала Джолі, чітко продемонструвавши цим, на боці кого з розлучених батьків перебуває.
Але на цьому варіанті юнка вирішила не спинятися. Тепер вона називає себе не Шайло Нувель Джолі.
Як саме, стало відомо з пресрелізу модного заходу Isabel Marant, що відбувся днями в Лос-Анджелесі, повідомляє Page Six.
19-річна зіркова спадкоємиця виступила в ролі хореографки. Її підписали як "Shi Joli". Поки незрозуміло, як правильно вимовляти це скорочене ім'я - Ші або Шай.
Як відомо, дівчина серйозно займається танцями і, схоже, саме ними торуватиме власний шлях у шоубізнесі.
Нагадаємо, нещодавно донька "Бренджеліни" замилувала фанів зіркової мами, повторивши зачіску однієї з її найвідоміших кіногероїнь.
Чекала цього 4 роки: інсайдер розказав, чому середня донька Джолі й Пітта вирішила зректися батькового прізвища
Виростила собі кавалера: Джолі в чорному максі та пальчатках попозувала з ошатним сином на хіднику в Торонто. Фото
Рідкісний вихід: Джолі у золотистій сукні попозувала на премії з молодшим сином від Пітта. Фото
Джолі в срібній сукні з китицями та з 19-річною дочкою у чорно-білому попозувала на хіднику "Золотого глобуса"
Джолі у вишуканому нюді з'явилася на хіднику Каннського фестивалю вперше за 17 років. Фото