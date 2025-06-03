Шайло Джолі, але не зовсім: стало відомо, як тепер називає себе донька кінозірок

19-річна Шайло - старша з трьох біологічних нащадків Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, одна з шістьох дітей експодружжя Фото Getty Images

Досягнувши торік повноліття, середня дочка акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Шайло невідкладно зайнялася офіційною зміною прізвища. Замість Джолі-Пітт вона стала Джолі, чітко продемонструвавши цим, на боці кого з розлучених батьків перебуває.

Але на цьому варіанті юнка вирішила не спинятися. Тепер вона називає себе не Шайло Нувель Джолі.

Як саме, стало відомо з пресрелізу модного заходу Isabel Marant, що відбувся днями в Лос-Анджелесі, повідомляє Page Six.

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Донька Анджеліни та Бреда вирішила дещо підкоригувати своє ймення Фото Getty Images

19-річна зіркова спадкоємиця виступила в ролі хореографки. Її підписали як "Shi Joli". Поки незрозуміло, як правильно вимовляти це скорочене ім'я - Ші або Шай.

Як відомо, дівчина серйозно займається танцями і, схоже, саме ними торуватиме власний шлях у шоубізнесі.

Нагадаємо, нещодавно донька "Бренджеліни" замилувала фанів зіркової мами, повторивши зачіску однієї з її найвідоміших кіногероїнь.