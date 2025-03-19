Дорожня йога: Кароль вразила складною асаною на столі у купе потяга
Співачка Тіна Кароль не припиняє дивувати силою свого тіла і винахідливістю.
Цього разу любителька йоги показала складну стійку на руках, подорожуючи у потягу.
Зірка продемонструвала на камеру стійку із відведеними вбік ногами, яку виконала прямо на кутовому столі.
"Я ту-ту-ту", - підписала відео Кароль.
Нагадаємо, у червні 2024-го Тіна взяла участь у парному тренуванні з блогеркою Дашею Квітковою, яку вразила своїми вправами з йоги. А в липні Кароль вчила підписників стояти на голові.
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