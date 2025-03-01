"Доводиться бодатися": Полякова зізналася, що думає про "нєрвну крикуху" Кароль

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Співачка Оля Полякова розказала, що думає про свою колегу і конкурентку Тіну Кароль.

Під час виступу в рамках проєкту Олі й Маші Єфросиніної "Дорослі дівчата" зірка відповіла, чи дійсно свого часу між ними з Тіною пробігла чорна кішка.

Одна з гостей заходу запитала, чи слухає Полякова пісні Тіни Кароль.

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"Я реально дуже люблю Тіну як артистку. Вона є нєрвна крикуха. Такою і має бути артистка. Я сама така. Я люблю Тіну. Але якось так сталося, що нас осталося тільки дві. І бодаться нам приходиться тільки друг з другом. Я б бодалась з Машою Єфросініною, але я нашось з нею подружилась. Тому залишилась Тіна і ми отигриваєм історію конкуренції", - відповіла Полякова.

Нагадаємо, ще у 2021-році Полякова під час запису одного шоу назвала Кароль "відомою плакальщицею на похоронах". Після цього співачки не спілкувались навіть на спільних заходах, де були на відстані витягнутої руки одна до одної. Однак пізніше Оля таки зізнавалася, що всі скандали між ними "штучні і для розваги".