Не лише Мішина та Кароль: ТОП-10 зіркових українських холостячок

Тимчасово вільні від стосунків (або ж їх приховують) співачки, блогерки, акторки та спортсменки уже давно транслюють в соцмережах не жалість до себе, а навпаки - любов та насолоду власною свободою.

Напередодні Дня святого Валентина ТаблоID вирішив нагадати імена найвідоміших українських холостячок, які живуть повноцінне і яскраве життя і аж ніяк не сумують без пари. Утім, мабуть, кожна з них усе ж таки не проти знайти у своїй скриньці валентинку зі словами кохання.

Ксенія Мішина

35-річна Ксенія Мішина – одна з найяскравіших холостячок України, причому і на екрані, і в реальному житті. Колись за серце красуні билися 12 чоловіків в реалітішоу "Холостячка" на каналі СТБ. Хоч якими б харизматичними і яскравими не були інші учасники, вибір зірки фільмів Мішиної зупинився на Олександрі Еллерті. Після проєкту парочка почала жити разом і показували своє щастя в соцмережах. А потім раптово розійшлися, причому на не дуже позитивній ноті.

"Сталося це раптово і назавжди. Розуміння того, що людина більше не повинна мати жодного стосунку до мого життя. Ми більше не пара, це моє остаточне рішення", – писала в своєму Інстаграм Ксенія Мішина.

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Красуня вирішила залишатися вірною собі Фото з Instagram

Актрисі приписували різноманітні романи, від шоумена Володимира Остапчука до блогера Слави Дьоміна. Ходили чутки, що під час проєкту "Танці з зірками" Мішина крутила роман зі своїм партнером Євгеном Котом, проте це було спростовано.

В особистому житті Ксенії Мішиной була і драма з одруженим чоловіком, від котрого народився син Платон, і "підкати" відомого російського актора, і залицяння від багатих кавалерів. Проте поки що Мішина обирає бути вірною собі.

Даша Квіткова

Даша Квіткова – ще один доказ того, що іноді любовні реалітішоу працюють. У 2019 році Даша стала переможницею шоу "Холостяк" з Нікітою Добриніним. Вже у 2020 році вони одружились, а ще через рік у пари народився син Лев. Проте у 2023 році Даша Квіткова і Нікіта Добринін заявили про розлучення.

Пізніше Даші закидали, що вона зраджувала Добриніна, крутила роман з блогером Ігорем Лаченковим, а ще була коханкою одруженого власника відомого Telegram-каналу.

Ніякого офіційного підтвердження ці чутки так і не отримали, а сама 26-річна Даша тримає особисте у таємниці, проте частенько виставляє фото з букетами від кавалерів.

Даша теж будує життя на свою користь Фото @l.koshova_ph

"І так, я справді перестала транслювати своє особисте життя. Через отриманий досвід я зрозуміла: хочу, аби це залишалось якомога довше за "кадром"… Нині у мене все гаразд, я почуваюся щасливою, але не хочу відкриватися на публіку, доки не матиму впевненості в своєму партнерові. Не приховуватиму: ходжу на побачення, але моє серце вільне. Мені не хочеться стосунків заради стосунків, я дуже обережно підпускаю до себе людей", – зізнавалася минулоріч 26-річна Квіткова.

Tayanna

Ще одна зіркова холостячка – співачка Tayanna (Тетяна Решетняк). Особисте життя красуні було сповнене драми. "Фантастична жінка" Tayanna має за спиною стосунки зі своїм експродюсером Дмитром Клімашенком, а також саунд-продюсером Єгором Глєбовим, від котрого виховує сина Даніеля.

Стосунки з останнім були дуже болючими для 40-річної зірки, бо екскоханий зраджував її, а його нетривалі появи в житті сина вже давно не обурюють Тетяну, бо вона вважає, що у чоловіка "не розвинений батьківський інстинкт".

Виконавиця хіта "Шкода" Tayanna розповідала, що один з її колишніх здійснив мрію зірки і подарував ділянку на Балі.

Тетяна, здається, зневірилася у пошуках кохання Фото @xodaniich

40-річна холостячка мріє просто "справжнього мужика", котрий має силу духу, любить життя, а сімейні цінності для нього – основний пріоритет.

Мабуть, з пошуком того самого все складно, бо нещодавно співачка зізнавалася, що почала боятися ходити на побачення.

"Я сиділа коло мами і плакала як маленька, що я не хочу на побачення, бо мені страшно, бо я втомилася думати про те, що потрібно комусь сподобатись, а раптом не вийде", – поділилася Таянна.

Злата Огнєвіч

Холостячка Злата Огнєвіч – приклад того, як вільні красиві жінки потерпають від стереотипів. 39-річній зірці доводиться вислуховувати про те, що її спіткала "криза середнього віку", бо негоже у такому віці бути в образі "сексі-тьолочки". Проте, Огнєвіч запевнила, що має імунітет до подібних висловлювань.

"Вважаю цей період усвідомленим, глибоким і важливим в моєму житті. Коментарі стосовно віку викликають посмішку, але не у всіх жінок такий імунітет, як в мене", - відповіла виконавиця.

Злата взялася нищити стереотипи Фото @photo.rinaa

Амурна історія красуні налічує токсичні стосунки з чоловіками, котрі навішували на неї комплекси з приводу зовнішності. Під час своєї участі в головній ролі другого сезону "Холостячки" співачка розповідала, що їй подобалися ємоційно незрілі чоловіки, але більше страждати вона не хоче. На шоу Огнєвіч обрала Андрія Задворного, котрий через півтора місяця покинув її через відсутність почуттів до зірки.

В особистому життя Злати траплялося різне. Колись один з кавалерів Огневіч Андрій Хветкевич здійснив камінгаут і одружився з чоловіком. На весіллі відгуляла і сама співачка.

За словами зірки, їй дуже важко будувати стосунки, бо у неї був дуже суворий батько і вона не розуміє, як виглядає чоловіча турбота і любов.

Ганна Різатдінова

31-річна художня гімнастка і бронзова призерка Олімпіади-2016 Ганна Різатдінова у 2019 році заявила, що вибралася із "золотої клітки" свого ексчоловіка, депутата-утікача Олександра Онищенка.

"Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Я вважаю, недоречним пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати", – розповідала тоді Різатдінова.

На початку великої війни Ганна ділилася тим, що перебуває у щасливих стосунках з чоловіком, проте особистість обранця не розкривала. Спортсменка мріяла про українське весілля, проте війна внесла свої корективи.

Ганна не поспішає знову заміж Фото@xodaniich

"Війна показала, що я дуже змінилася і кохана людина дуже змінилася, мені потрібне трошки інше і йому потрібно трішки інше. Мені потрібна людина, яка буде дарувати мені тепло, ось цей затишок, про який я мріяла з дитинства. Я з 5 років у спорті, і в мене не було такого моменту, коли мати мене обійме, вона тренерка, мені цього не вистачає, саме обіймів, щоб людина була зі мною, щоб підтримувала мене, саме це я шукаю", - розказала Аня.

Від ексчоловіка Різатдінова має 7-річного сина Рому. Батько хлопчика майже не спілкується з ним, а коли той був зовсім малий навіть не впізнавав Онищенка по фото.

Христина Горняк

У 2020 році біографія нотаріуски Христини Горняк поповнилася шлюбом із шоуменом Володимиром Остапчуком. Володимир часто називав Христину ідеальною жінкою, яка надихає його на творчість і привносить у життя позитив. Однак у жовтні 2022 року з’явилась інформація про їхнє розлучення. Виявилося, що причиною розриву було те, що Володимир порушив табу, які були у стосунках пари.

Розлучення було для Христини спокійним і навіть радісним етапом. Проте не до моменту, коли розпочалася тяганина з приводу розподілу нажитого у шлюбі майна.

Христина Горняк закликає усіх робити шлюбний договір Фото @planktonova.photo

До початку великої війни подружжя розпочало будівництво дому, котрий після розлучення й досі не можуть поділити. З приводу цього блогерка зверталася до аудиторії і радила укладати шлюбний договір, щоб ніхто не повторював її помилок.

Наразі достеменно невідомо, чи залишається вільним серце Горняк. Проте у грудні красуня натякала, що, начебто, у стосунках з військовим.

До цього Христина мала 8-місячний заплутаний і емоційний роман з хлопцем з Відня. А зараз не уявляє у якості обранця когось крім військового чи волонтера.

Анна Трінчер

Співачка і зірка серіалу "Школа", 23-річна Анна Трінчер також відома холостячка. Під час знімань у серіалі вона мала стосунки зі своїм колегою Богданом Осадчуком, проте пара розійшлася через два роки зустрічань.

Відомо, що до зустрічі з майбутнім чоловіком Трінчер мала абʼюзивні стосунки зі старшим за неї чоловіком. Цей досвід сильно травмував співачку, і вона прагнула знайти чисте кохання.

Пізніше Трінчер познайомилася зі скандальним блогером-втікачем Олександром Волошиним, а вже у 2022 році прийняла його пропозицію руки і серц". Проте щастя не було довгим, то ж за рік пара розпалася.

До заяви про розлучення почали спливати чутки про негаразди у стосунках Трінчер і Волошина. Сама співачка розповідала, що на той момент переживала складний етап, у якому були присутні алкоголь, наркотики і тусовки. Але завдяки духовним вчителям Трінчер вдалося пройти це.

Трінчер дуже вірила в стосунки з Волошиним Фото з Instagram

Пізніше на своєму Youtube-каналі співачка поговорила з екскоханим про причини їх невдалого шлюбу. Виявилося, що перед розривом Олександр страждав на депресію, а вона намагалася його рятувати.

"Жінка буде боротися до останнього, але коли вона відчуває, що немає зворотного зв’язку, так працює наша психіка, вона просто починає атрофувати почуття. І чесно кажучи, останні три місяці цей шлюб тримався на моїй витримці. По правді, його треба було закінчити ще раніше", – сказала Аня.

На зйомках експодружжя навіть пустило сльозу Коллаж Apostrophe

Відомо, що Олександр Волошин і Анна Трінчер розійшлися, а майно ділили згідно шлюбного контракту.

Наразі зірка залишається вільною. Ба більше, Аня перестала ходити на побачення, бо мала неприємний досвід і більше не має ресурсу для цього.

"Вже пів року, як я взагалі не ходжу на побачення. По-перше, я не відчуваю, що у мене є ресурс, час. По-друге, не відчуваю, що мені це було потрібно, будувати будь-які стосунки. По-третє, я відновлюю себе після стосунків, які мене дуже травмували", – ділилася Анна.

До цього співачка жалілася, що чоловіки намагаються купити її увагу, але це не працює для неї.

Мішель Андраде

Ще одна співачка з вільним серцем - Мішель Андраде.

Під час шоу "Х-фактор" 17-річна дівчина познайомилася з 15-річним співаком Нікітою Ломакіним. Спочатку їх повʼязувала дружба, проте згодом між ними зародилося кохання. Стосунки тривали 5 років, проте завершилися через ревнощі Мішель.

Так як стосунки з Ломакіним були відомими широкому загалу, Андраде вирішила залишати любовні справи під замком.

Відомо, що у 28-річної кралечки були таємні довготривалі стосунки, котрі завершилися на початку великої війни.

Сьогодні Мішель зосереджена на пошуках себе Фото@xodaniich

Пізніше Андраде знайшла ідеального чоловіка, присвятила йому пісню, проте й тут історія завершилася.

"Я була ініціаторкою. Він старший за мене на 15 років. Стосунки тривали 1,5 року. Ну все було ідеально. А я злякалася. Я просто тоді не цінувала те, що в мене є. В майбутньому, можливо, я б хотіла повернути ці стосунки", - розповіла Мішель.

Сьогодні зірка холостякує і не шукає стосунків.

"Я сумую. Але зараз я не в пошуку. Зате розумію, які чоловіки мені подобаються. У яких стосунках мені б хотілося бути", – наголошувала Андраде.

Дарʼя Білодід

Майже завершує наш список зіркових холостячок 24-річна дзюдоїстка Даша Білодід.

У 17 років чемпіонка крутила роман із зірковим дзюдоїстом з Італії Фабіо Базіле. Спортсмени зустрічалися рік, проте їхні стосунки важко було назвати любов'ю, скоріше - захопленням.

Про особисте Даші відомо дуже мало Фото @tanya_klevtsova

Були ще одні стосунки, котрі Білодід приховувала. Відомо, що обранцем красуні був футболіст "Динамо" Денис Попов. У 2023 році Даша показала каблучку і подякувала бойфренду за те, що робить її щасливою. Проте ці стосунки завершилися.

Наразі Білодід частенько демонструє величезні букети у своєму Instagram. Схоже, у Даші новий залицяльник?

Тіна Кароль

Говорячи про найяскравіших холостячко шоубізу, складно не згадати 40-річну співачку Тіну Кароль.

Особисте життя Тіни спіткало велике горе – коханий чоловік Євген Огір, з котрим співачка одружилася у 2008 році, помер від раку в 2013 році. Це розбило серце Кароль, і вона дуже довго не вступала у нові стосунки.

Від великого кохання з Євгеном у Тіни залишився 16 річний син Веніамін, котрий виріс дуже схожий на свого тата.

Євген залишив Тіні свою копію - сина, якого вона називає головним чоловіком свого життя Коллаж ТСН

Тільки у 2020 році холостячка зазначила, що відкрила серце для кохання і що мріє народити доньку.

Всі роки Кароль приписували численні романи, зокрема з молдавським співаком Даном Баланом, з котрим вони тренували учасників шоу "Голос країни".

Пізніше Тіну підловлювали за ніжностями з танцівником Дмитром Жуком.

Цікаво, як довго Кароль залишатиметься вільною Фото @natakurgan

У минулому році Кароль приписували роман з 30-річним бізнесменом Юрієм Арошидзе. Але тут вже співачка не витримала і на одному з концертів сказала, що це смішно.

Наразі достеменно невідомо, чи є у Тіни Кароль коханий чоловік.

Нагадаємо, що ТаблоID вже збирав добірку українських холостячок у 2023 році. Цікаво, чи багато змінилося відтоді?