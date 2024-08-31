Дружина Бориса Джонсона показалася з ним на пляжі та посвітила струнким тілом у купальнику. Фото
Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, 36-річна Керрі Джонсон у своєму Instagram показала сімейний відпочинок з дітьми та чоловіком у Греції.
Керрі поділилася світлинами з 60-річним Борисом біля моря, розваги дітей на пляжі, а також похизувалася стрункою фігурою у купальнику.
Нагадаємо, Керрі третя дружина 60-річного Бориса Джонсона. Окрім спільних дітей з нею, у політика є ще щонайменше п'ятеро нащадків від попередніх шлюбів.
Як відомо, Керрі та Борис побралися у 2021-му році.
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