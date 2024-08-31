Дружина Бориса Джонсона показалася з ним на пляжі та посвітила струнким тілом у купальнику. Фото

Юлія Леськова 31 серпня, 13:07
Борис Джонсон з дружиною роблять селфі
Фото з Instagram Керрі Джонсон

Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, 36-річна Керрі Джонсон у своєму Instagram показала сімейний відпочинок з дітьми та чоловіком у Греції.

Керрі поділилася світлинами з 60-річним Борисом біля моря, розваги дітей на пляжі, а також похизувалася стрункою фігурою у купальнику.

Керрі Джонсон у купальнику

Як відомо, Керрі народила Борису трьох дітей: синів Вілфреда та Френка й доньку Ромі


Борис Джонсон з дружиною Керрі на відпочинку

"Спроба Вілфа зробити наше фото", - написала Керрі

Діти колишнього прем'єра Британії Джонсона

До речі, Джонсони ретельно приховують обличчя своїх нащадків

Керрі Джонсон попозувала у купальнику
Фото з Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, Керрі третя дружина 60-річного Бориса Джонсона. Окрім спільних дітей з нею, у політика є ще щонайменше п'ятеро нащадків від попередніх шлюбів.

Як відомо, Керрі та Борис побралися у 2021-му році.

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Борис Джонсон
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