Дружина Бориса Джонсона показалася з ним на пляжі та посвітила струнким тілом у купальнику. Фото

Фото з Instagram Керрі Джонсон

Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, 36-річна Керрі Джонсон у своєму Instagram показала сімейний відпочинок з дітьми та чоловіком у Греції.

Керрі поділилася світлинами з 60-річним Борисом біля моря, розваги дітей на пляжі, а також похизувалася стрункою фігурою у купальнику.

Як відомо, Керрі народила Борису трьох дітей: синів Вілфреда та Френка й доньку Ромі

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"Спроба Вілфа зробити наше фото", - написала Керрі

До речі, Джонсони ретельно приховують обличчя своїх нащадків

Фото з Instagram Керрі Джонсон

Нагадаємо, Керрі третя дружина 60-річного Бориса Джонсона. Окрім спільних дітей з нею, у політика є ще щонайменше п'ятеро нащадків від попередніх шлюбів.

Як відомо, Керрі та Борис побралися у 2021-му році.